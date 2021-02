Aaltonen: "Jaak Joala" kaubamärgi registreerimine aitaks monumenti kaitsta

MTÜ Meie Viljandi juht Harri Juhani Aaltonen ütles ERR-ile, et tegi patendiametile avalduse "Jaak Joala" sõnapaari registreerimiseks kaubamärgina selleks, et kaitsta hetkel Viljandis kastis seisvat monumenti.

Jaak Joala pärijad teatasid esmaspäeval läbirääkimiste katkestamisest ausamba püstitanud MTÜ Meie Viljandiga, sest nende advokaadi sõnul ei maininud Aaltonen, et on jaanuari keskpaigas esitanud Patendiametile taotluse sõnamärgi "Jaak Joala" registreerimiseks kaubamärgina.

"17. jaanuaril tegin avalduse kaubamärgile "Jaak Joala" monumentide osas, aga kinnitan, et minul pole plaanis täita Eestimaad Jaak Joala monumentidega, see on lihtalt Viljandis kastis oleva monumendi kaitseks," rääkis Aaltonen ERR-ile.

Ta ütles, et sai teada Jaak Joala pärijate soovist läbirääkimised katkestada läbi ajakirjanduse. "Ma ei ole harjunud sellega, et läbirääkimisi peetakse ajakirjanduses, pressiteade saadeti ajakirjandusele kell 5.35 ja mina sain siis teate kell 7.38 täna hommikul katkestamisest," ütles ta. "Selles mõttes on hea, et on katkestatud, mitte ei ole lõpetatud, ja ma siiralt soovin, et see saaks positiivse lahenduse."

Jaak Joala pärijad soovivad jätkuvalt, et Joalale püstitatud ausammas maha võetaks, kuid selle tegemine jääb MTÜ Meie Viljandi võimualast välja. "Isegi kui kompromiss saavutatakse, siis peab sõlmima kompromissileppe Viljandi linna ja Maire Joala vahel," selgitas Aaltonen. "Mina olen lihtsalt selle ehitanud ja olin valmis läbirääkimisi pidama."

Aaltonen rääkis, et saatis möödunud esmaspäeval ka ettepaneku, millele andis heakskiidu ka monumendi autor Mati Karmin, kuid teiselt poolelt vastust ei saanud. "Mina olen nõus kõike muutma, küsimus on, kas autor Mati Karmin on nõus muutma. Ma siiski ütlen, et mina ei peaks neid läbirääkimisi pressi kaudu," ütles ta.

Kui Maire Joala ning Joala pärijatega kokkulepet ei saavutata, siis peab MTÜ Meie Viljandi tagastama linnale 50 000 eurot. Aaltonen ütles, et loodab väga, et sellist olukorda ei teki. "Nii palju kui mina olen aru saanud, siis erinevad advokaadid, kes teemaga tegelevad, on seda meelt, et ta isegi ei saaks keelata monumendi püstipanemist, sest temal on kaubamärk registreeritud muusika esitamisele, muusika salvestamisele ja kontsertidele. Aga olen ka seda meelt, aga MTÜ Meie Viljandi ei ole rikkunud finantseerimise lepingut MTÜ ja linna vahel, aga kui linn saadab meile kirja, siis me kindlasti vastame sellele."

Kuju ostmise ja teisaldamise vastu on huvi tuntud, kuid Aaltoneni sõnul ta ühtegi tõsiseltvõetavat pakkumist saanud pole. "Olen lugenud lehest, et igasugused linnad on nõus seda tegema ja kindlasti on väga mitmed, kes võtaksid selle enda restorani või hotelli kõrvale, aga keegi ei taha oma raha sinna panna."