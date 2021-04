Tartu kunstimajas avatakse tuleval nädalal kolm uut näitust

Kunstimaja suures saalis avatakse Krista Mölderi isikunäitus "Sinilind. Teisele minale", kus kunstnik mängib inimese nägemisvõime piiridega, samuti eksperimenteerib kunstnik näitusel valgusega. Krista Mölder on õppinud fotograafiat Tartu kõrgemas kunstikoolis, Westminsteri ülikoolis Londonis ja Eesti kunstiakadeemias. 2016. aastal oli ta üks Köler Prize'i nominente. "Sinilind. Teisele minale" on tema esimene isikunäitus Tartus.

Näitus "Sinilind. Teisele minale" jääb avatuks kuni 23. maini.

Väikeses saalis avatakse Siim Elmersi isikunäitus "Seniit", kus 2017. aastal noore skulptori preemiaga pärjatud kunstniku uurib päikese mõju kõigele meid ümbritsevale. Elmer on isegi öelnud, et päike dikteeris tema tööd. "Päikese teele jääb harva asju, millest ta jagu ei saa. Paber pole erand. Kasutades läätse, saavutasin tulemuse, mida otsisin. Kontsentreeritud kujul on päikesekiired nii kuumad, et põletavad," selgitas ta.

Siim Elmersi esimene isikunäitus "Seniit" jääb Tartu kunstimaja väikeses saalis avatuks 23. maini.

Monumentaalgaleriis avatakse Jaanus Samma isikunäitus "Muster", mis on valminud 2020. aasta kevadel Kunstimajas toimunud residentuuri ning ERM-is tehtud kunstilise uurimuse käigus. Näitusel eksponeeritakse kõrvuti ERM-ist laenatud 19. sajandi tanusid koos nendest inspireeritud joonistuste ja tikanditega. Kunstnik jätkab oma varasemates teostes alanud geikogukondade varjatud kohtumiskultuuri ja fetišite uurimist. Seekord on fookuses meeste aluspüksid, mis on provokatiivselt kõrvutatud rahvusliku lilltikandiga.

Jaanus Samma on pärjatud nii Köler Prize'iga (2013) kui ka Kristjan Raua preemiaga (2016), samuti osales ta 2015. aastal Veneetsia biennaalil projektiga "NSFW. Esimehe lugu". "Muster" on tema esimene personaalväljapanek Tartus, mis jääb avatuks kuni 23. maini.