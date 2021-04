Lavastaja Andres Noormets talletas aasta jagu mõtteid päevikuformaadis raamatusse

Noormets tõdes "Ringvaates", et on alati mingil määral päevikut pidanud. "See on olnud luuletamine, piltide, hetkede, meeleolude talletamine," sõnas ta.

Mõttele vormistada päevikust raamat tuli Noormets tänu läti kuulsaima lavastaja Alvis Hermanis raamatule. "Hermanis alustas seda mõttega, et sai 50-aastaseks ja teadis, et keegi tahab temast raaamatut kirjutada, nii et ta ennetas seda ja kirjutas ise."

Noormets sõnul on Hermanise raamat nii sisu kui vormi poolest mitmekesine. "Ühel päeval tuligi mul kinnisidee, et mis oleks, kui kirjutaksin päeviku üle, kirjutaksin oma päeviku samadel päevadel kui tema," meenutas Noormets.

Hermanis tegi enda raamatus sissekande 27. juulil 2015, Noormets alustas enda raamatu kirjutamist 27. juulil 2019.

Noormets nimetab enda raamatut päeviku tunnustega ilukirjanduseks, öeldes, et liiga isiklikke teemasid seal raamatus siiski ei puuduta. "Nii karmilt ma seda ust ei ava, et kõik asjad on nähtaval. Ka Hermanis kirjutab kaanel, et ta annab aru, et see pole päris päevik, sest seda hakkavad lugema teised inimesed."

"Eesmärk oli kasutada ära sama vormi ja vaadata, millega see täitub," rääkis Noormets ja lisas, et tema maailm raamatus sai väga teistsugune Hermanise omast. "Minu maailm läks poole peal kinni, tema maailm avanes," rääkis lavastaja, kes oli jõudnud raamatut kirjutada seitse kuud, kui maailma tabas koroonapandeemia.

Nii on raamatus sees ka see, kuidas töine lavastaja enneolematu olukorra ja sülle kukkunud vabadusega toime tuli. "Raamat räägib sellest, millega see inimlik olemine ennast täidab, kui tekivad asjad, milleks ta valmistunud pole ja mis on ootamatud ja ettenägematud."

Noormets tõdes, et teatriinimesed elavad teatud mullis, sest töö pole katkenud - proove saab teha ka siis, kui etendusi pole. "Pigem on olnud nii, et kui näitlejad teevad oma etendusi õhtuti ja proove saab teha hommikuti, siis nüüd on käes aega rohkem kui arvata oleks osanud, ja see mõjub teatritükkidele, mis sügisel välja tulevad, väga hästi," oli Noormets optimistlik.