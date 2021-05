Vabamu kogub emadepäeva tähistamise fotosid

Järgmisel nädalavahetusel on emadepäev ja sellega seoses kogub Vabamu fotosid ja lugusid emadepäeva tähistamistest viimase 30 aasta jooksul. Fotod lisatakse rändnäitusele "Taasiseseisvunud Eesti: 30 aastat vabadust ja vastutust", mis külastab suvel Eesti kõiki maakondi. Samuti eksponeeritakse fotosid Vabamu sotsiaalmeedia kanalites.

Rändnäitus "Taasiseseisvunud Eesti: 30 aastat vabadust ja vastutust" annab võimaluse kogeda muuseumielamust Tallinna kesklinnast väljaspool. Rändnäitus vaatab tagasi iseseisvuse taastamisele ja viimasele 30 aastale, et õppida paremini mõistma ja tundma Eestit ning selle ajalugu. Näitus on jagatud kaheks osaks – taasiseseisvumisele eelnenud periood ning vabana elatud 30 aastat.

Vabana elatud aastate näituseosa juurde kuulub ka väljapanek Vabamule saadetud fotodest taasiseseisvumisaja sündmuste tähistamisest.

Kogumisaktsioonis osalemiseks tuleb saata foto koos sündmuse kirjeldusega (mida tähistatakse, tähistamise aeg ja koht) digitaalsel kujul Vabamu e-mailile info@vabamu.ee. Kui sündmusega pildil seostub mõni lugu, siis võib ka selle lisada. Fotosid saab saata 16. maini. Lisaks emadepäeva fotodele ootab Vabamu ka kõiki muid jäädvustusi erinevatest tähistamistest perioodil 1991--2021. Olgu need sünnipäevad, pulmad, katsikud, kooliaktused, riiklikud tähtpäevad jne.

Emadepäeval on Vabamu avatud ja on mõeldes kõige väiksematele loonud eraldi näituseosa, kus lastele räägitakse ajaloost lastepärasel moel. Lisaks on kõigil huvilistel võimalik mängida tasuta orienteerumismängu "Iseseisvuse taastamise radadel" Tallinna vanalinnas.