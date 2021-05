Roskilde muusikafestival jääb sel aastal ära

Alates 1970. aastatest toimunud Roskilde festivali korraldajad teatasid, et piirangute tõttu ei ole neil võimalik tänavu juunis festivali korraldada. Hinnanguliselt oleks festivalile tulnud 130 000 külastajat.

Sel aastal pidanuks Roskilde festivalil üles astuma teiste seas Kendrick Lamar, The Strokes, HAIM, FKA Twigs, Idles, Faith No More, Mayhem, Megan Thee Stallion jpt. Mitmed neist artistidest oleksid pidanud Roskildel esinema juba 2020. aastal, kuid ka mullu jäi festival koroonaviiruse tõttu ära.

Korraldajad paluvad külastajatel lükata oma piletid 2022. aastasse ning juba soetatud pääsmeid mitte tagastada. "Sellisel moel aitate meid praegusel keerulisel ajal," kinnitasid korraldajad pressiteates.