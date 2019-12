Tyler the Creator avaldas uut muusikat

Tyler the Creator avaldas kaks uut lugu pealkirjadega "Best Interest" ja "Group B", mis jäid välja tema suvel ilmunud albumilt "IGOR".

Tyler ei selgitanud Twitteri vahendusel lugusid jagades, miks ta otsustas need lood just nüüd välja anda, kuid märkis pala "Best Interest" kohta, et see on lugu, mida ta ei saanud "IGOR-i" salvestussessioonide jooksul kunagi päriselt valmis, vahendab Consequence of Sound.

"Best Interest" on kergelt vanamoodne tagasivaatelugu, mis on täis sämpeldatud pasunahelisid ja särtsakaid ksülofoninoote ning lõtva jazz'ilikku trummimängu. Loos on läbivalt ohtralt nihkes helikõrgusega laulmist ja Tyleri monotoonset räppimist.

Lugu ilmus koos muusikavideoga, mille on üles võtnud Wyatt Navarro. Videos räpib Tyler pilguga kaamera poole, kruiisides päikselisel päeval mööda soist jõge. "Ma ei tahtnud, et see istuks kõvakettal", märkis ta video kirjelduses Youtube'is. "See filmiti ilma muusikata ja lootuses, et see sünkroniseerub. Õnnestus!"

"Group B" on sirgjoonelisema tooniga lugu, kus Tyler räpib "Best Interesti" sarnase retrosämpli taustale oma ämbermütsist, 30 aasta künnisel olemisest ja enda ümbritsemisest usaldusväärsete inimestega, visates sekka juba tuttavaid ja juhuslikke nimesid.

Tyleril on järgmiseks aastaks kavas juba terve hulk kontserte, nende hulgas näiteks Euroopas festivalil Orange Warsaw Poolas, festivalidel Lovebox ja Parklife Festival Ühendkuningriigis, Roskilde festivalil Taanis, festivalil Down the Rabbit Hole Hollandis ning festivalil Longitude Iirimaal.