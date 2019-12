Välismaised muusikakriitikud hindasid aasta parimaks Lana Del Rey albumi

BBC koostas kriitikute edetabeli 30 aastalõpuedetabeli põhjal, mis olid avaldatud ajakirjades, blogides, muusikaajakirjades, nende seas NME-s, Rolling Stone'is ja teistes väljaannetes.

Albumite kõrvutamise tulemusel hinnati parimaks Lana Del Rey värskeim album "Norman Rockwell".

"See oli nii oluline ja lõbus album, mida teha. Ma nautisin igat minutit. On hea näha, et see saab nii head tagasisidet sõpradelt ja kriitikutelt. Iga sõna ja meloodia tuli rõõmustaval ja ootamatul viisil," kirjeldas Lana Del Rey albumi sündi.

Albumite edetabelis olid ülekaalus naised, kellele kuulus kaheksa kohta esikümnes. Kokku nimetasid kriitikud ära 189 erinevat albumit, mis sel aastal ilmusid.

Välismaa kriitikute albumite esikümme:

1) Lana Del Rey "Norman Rockwell"

2) Billie Eilish "When We All Fall Asleep..."

3) Tyler, The Creator "Igor"

4) Nick Cave & The Bad Seeds "Ghosteen"

5) FKA Twigs "Magdalene"

6) Weyes Blood "Titanic Rising"

7) Angel Olsen "All Mirrors"

8) Ariana Grande "Thank U, Next"

9) Lizzo "Cuz I Love You"

10) Brittany Howard "Jaime"