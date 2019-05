Päeva video: Tyler, the Creator "EARFQUAKE"

Tyler, the Creator avaldas muusikavideo loole "EARFQUAKE", mis pärineb tema vastilmunud albumilt "IGOR".

Playboi Cartiga koostöös tehtud loo videos astub üles Tracee Ellis Ross, kes on tuntud Ameerika komöödiasarjast "Black-ish", ja ka Tyler the Creator ise, kellel on peas blond parukas ja kes esineb televisioonistuudios, mis aegamööda põlema süttib.

Tyler the Creator'i uuel albumil "IGOR", mis on järg eelmisel aastal ilmunud ja filmi "Grinch" jaoks tehtud lühialbum-heliribale, teevad peale Playboi Carti kaasa ka Kanye West, Lil Uzi Vert, Al Green ja Cullen Omori, kes on tuntud bändist Smith Westerns.