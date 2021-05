Juhan Voolaid: kui Tartu-pusle tükkideks lahti võtta ja valesti kokku panna, siis tekibki "Nihestatud Tartu"

Näitusel on 17 fototöötlust, millel on ringi tõstetud Tartu elemente ja lisatud tavapärastele vaadetele ootamatuid objekte. Nii suudlevad näiteks tudengite asemel purskkaevus tuvid ja Kaarsillal on kaks kaart.

Mõned objektid on Tartu linnapilti sattunud ka välismaalt. Pilte täiendavad tekstid, mis paiskavad linna veelgi rohkem segi. Voolaiu esimest "Nihestatud Tartu" näitust said tartlased näha 2015. aastal.

"Ma ju kirjutan palju Tartust ja ja ka pildistan palju Tartut. Nii see on läinud, et alguses ma tegin näitusi tavalistest Tartu piltidest aga siis see jäi natuke kitsaks ja ma läksin kunstiteed. Kui Tartu-nimeline pusle tükkideks lahti võtta ja uuesti valesti kokku panna, siis tekibki nihestatud Tartu," selgitas Voolaid "Aktuaalsele kaamerale".