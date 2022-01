Tartu uus linnakirjanik on Paavo Matsin

"Tartu saab uue linnakirjaniku juba kuuendat korda ning mul on hea meel, et Tartus jagub häid loomeinimesi. Linnakirjaniku stipendium võimaldab pühenduda kirjanikul rohkem loometegevusele ning annab indu uuteks teosteks," ütles linnapea Urmas Klaas.

Komisjoni otsus linnakirjaniku valimisel oli üksmeelne, sest tunti, et sellesse rolli on vaja uut boheemlaslikku huumorit, mida Paavo Matsin esindab oma teostes ja tegemistes.

"Me elame keerulises geopoliitilises asukohas, kus riiklikud formatsioonid on ajaloos olnud muutlikud päris rütmiliselt. Ja siis on ka kirjanikud, kes seda kõike oma teostes võimendavad. Halb, kui seda tehakse traagiliselt, nutuvõruga suu ümber, ilma lugejat päästva katarsiseta. Minu arust on palju parem kogu see hirm välja naerda, isegi kui surm seisab silme ees, muuta düstoopia koomiliseks ja iseenda paroodiaks," on linnakirjanik Paavo Matsin öelnud.

Komisjoni esimees ja abilinnapea Lemmit Kaplinski sõnas, et Matsini tugevuseks on lai rahvusvaheline haare läbi mitmete tõlgete. "Paavo aitab kirjutada Tartut suureks ka Berliinis või Belgradis. Samuti on rahvusvahelised kontaktid ja koostöö olulised, et toetada Euroopa Kultuuripealinn Tartu 2024 püüdlusi ning soodustada koostööd UNESCO kirjanduslinnade võrgustikus," kommenteeris Kaplinski.

Paavo Matsin on eesti õppejõud, kirjanduskriitik ja kirjanik ning Sirbi kriitikapreemia laureaat. Matsini esikromaan "Alkeemia 12 võtit" ilmus varjunime Doktor Schwarz all 2011. aastal. 2015. aastal avaldas ta Paša Matšinovi nime all romaani "Gogoli disko", mis pälvis Eesti Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali aastapreemia ja Euroopa Liidu kirjandusauhinna. Lisaks on ta romaaniga "Kongo tango" võitnud Eesti Kirjanike Liidu romaanivõistluse. 2022. aastal ilmub Matsinil Tartus toimuva tegevustikuga romaan "Lenini valss", mis on järg "Gogoli diskole".

Seni on olnud Tartu linnakirjanikud Kristiina Ehin (2017), Mika Keränen (2018), Vahur Afanasjev (2019), Carolina Pihelgas (2020) ja Juhan Voolaid (2021).