Tartu linnakirjanik Juhan Voolaid: kirjanduslikke eeskujusid mul pole

Juhan Voolaid kinnitas, et Tartu linnakirjaniku stipendiumi pälvimine oli talle üllatus. "Ega mul mingeid kirjapandud ülesandeid ei ole, aga ma tahan avaldada uue raamatu ja uusi lugusid, lastele ette lugeda, fotonäituse teha ja mõtteid ajakirjanduses avaldada," sõnas ta ja rõhutas, et mõtteid on palju.

Samuti kinnitas värske linnakirjanik, et tänapäeval konkureerib raamatu lugemine kõigi teiste meelelahutusvormidega. "Selles võitluses on raske ja ega raamatute müüginumbrid pole suured, aga linnakirjaniku valimine ja selle stipendiumi väljaandemine on üks meede, mis on abiks Tartu kirjanikele."

"Mul kirjanduslikke eeskujusid polegi, püüan piisavalt omamoodi teha asju," nentis ta ja rõhutas, et oma lugudes proovib ta alati pakkuda põnevust ja hoogu.

Žürii liige Berk Vaher: linnakirjanik on ennekõike esindusisik

"Arutelu oli päris palju, aga kindlasti see mõjutas, et Juhan Voolaid on Tartut väga huvitavalt oma raamatutes avanud," ütles Berk Vaher ja lisas, et ta on märganud ka sellist Tartut, mida kirjanduslikult väga tähelepanuväärseks pole peetud. "Kasvõi oma uuemas isiklikumas mälestusteraamatus kirjutab ta Riia mäest ja vanadest poodidest."

Berk Vaheri sõnul on linnakirjanik ennekõike kogu kirjanduse esindusisik. "Ühelt poolt peaks ta jõudma oma raamatuid kirjutada, aga teisalt peaks ta olema linlastele ja kirjandushuvilistele kättesaadav," tõdes ta ja lisas, et Voolaiu programmis oli ka palju head tahet inimestega kohtuda ja nendega midagi koos teha.