Tartu uus linnakirjanik on Juhan Voolaid

"Tartu valib linnakirjanikku juba viiendat aastat. Linnalt saadav stipendium annab kirjanikule indu uute teoste loomiseks ja võimaldab tal rohkem pühenduda loometegevusele, see traditsioon rikastab Tartu kultuurielu ka laiemalt, sest meil on linnakirjanikega olnud väga hea koostöö," ütles linnapea Urmas Klaas.

Juhan Voolaid on kirjutanud raamatuid alates 2008. aastast. "Olen kirjutanud mitmeid Tartu-teemalisi raamatuid ja kavatsen sellega jätkata, olen selles linnas sündinud, kasvanud ja kirjanikuks saanud, praegu on hea võimalus midagi tagasi anda," sõnas ta ja rõhutas, et oma linnakirjaniku perioodil pöördub ta nii täiskasvanute kui laste poole uue raamatu ja uute juttudega, aga ka näiteks pildinäituse vahendusel. "Ma tahan inimesteni tuua elurõõmsat ja põnevat kirjandust."

Tartu linna ja Tartu Kultuurkapitali koostöös välja antava stipendiumi saamiseks esitati sel aastal viis avaldust. Linnakirjaniku valis nende seast välja ekspertkomisjon, kuhu kuulusid Kirjanike liidu Tartu osakonna, Eesti kirjandusmuuseumi, Tartu Ülikooli kirjanduse ja teatriteaduste osakonna, O. Lutsu nimelise Tartu linnaraamatukogu, Tartu kultuurkapitali ja linnavalitsuse esindajad.

Aastane Tartu linnakirjaniku stipendium antakse välja ilukirjanduse või publitsistikaga tegelevale kirjanikule, kes elavdab Tartu kirjanduselu ja aitab kujundada linna mainet rahvusvaheliselt tuntud kirjandussõbraliku linnana. Stipendiumile kandideerimiseks tuli Tartu kultuurkapitalile esitada nägemus Tartu linnakirjaniku rollist ning anda ülevaade senisest loomingulisest tegevusest ja loominguplaanidest 2021. aastal. Stipendiumi suurus on eelneva aasta kahekordne töötasu alammäär. 2021. aastal on stipendium 14 016 eurot, mis makstakse välja igakuiste osamaksetena.

Linnakirjaniku stipendiumit antakse välja viiendat aastat ja see on üks Tartu tegevustest UNESCO rahvusvahelise kirjanduslinnana. Seni on olnud Tartu linnakirjanikud Kristiina Ehin (2017), Mika Keränen (2018), Vahur Afanasjev (2019) ja Carolina Pihelgas (2020).