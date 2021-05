HeadRead toimub tänavu tavapärasest väiksemana

Teistmoodi on ka see, et kõik festivali ettevõtmised toimuvad turvalisuse huvides õues, Tallinna linnaruumis, ning gruppide suuruse piiramiseks on vaja sündmustele eelnevalt registreeruda.

Kirjandusfestival avatakse reedel, 28. mail kell 15 Tammsaare pargis, kus on üleval Dmitri Kotjuhi fotonäitus festivali väliskülalistest läbi aastate. Sõna saavad festivali korraldajad Krista Kaer ja Jan Kaus ning Igor Kotjuh vestleb näituse autori, fotograaf Dmitri Kotjuhiga. Samal näitusel toimuvad pühapäeval, 30. mail ringkäigud, kus festivali eestvedajad räägivad oma elamustest, mis seonduvad näitusel näha olevate kirjanikega. Näitus on Tammsaare pargis avatud selle nädala lõpust ja seda saab külastada kuni festivali lõpuni.



Reedesse mahuvad ka Adam Culleni ja Øyvind Rangøy mereteemaline luulekava "Kolm sõlme" Noblessneris ning Kriszta Tóthi kava ungari rahvajuttudest "Kus isegi linnud ei käi.." Ungari Kultuuri Instituudi õuel.



Laupäeval, 29. mail võib Kalamaja pargis kuulata Jan Kausi mõtisklust-loengut "Pargid ja aiad kirjanduses". Sama päeval saavad alguse kirjanduslikud jalutuskäigud vanalinnas Elle-Mari Talivee ja Josef Katsi (vene keeles) juhtimisel.



Pühapäeval, 30. mail räägivad Vabamu õue juures pargis kirjandusteadlane Eneken Laanes ja ajaloolane David Vseviov kirjandusest mineviku vangis. Jätkuvad ka ka kirjanduslikud jalutuskäigud vanalinnas.



Esimest korda korraldab HeadRead sel aastal kirjandusliku peitusorienteerumise "Leia kirjanik". Kõigil kolmel päeval on Tallinna linnaruumist võimalik leida üles meie nimekaid kirjanikke, neilt raamatuid või autogrammi küsida. Kaasa löövad Maarja Kangro, Indrek Koff, Eda Ahi, Kadri Hinrikus, Ilmar Tomusk, Jaanus Vaiksoo, P. I. Filimonov ja Jüri Kolk, kuid nimekiri võib veel täieneda.



Täpsed mängureeglid ja tänavuse festivali kava värskeima seisu leiab kirjandusfestivali HeadRead kodulehelt või HeadRead Facebooki lehelt. Üritustele saab registreeruda, saates e-kirja aadressile retk@headread.ee.