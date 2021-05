Krister Kivi: Afanasjevil oli selge plaan sellest, kuhu ta tahab jõuda

"Kindlasti ta oli inimene, kellel olid selged plaanid, kuhu ta tahab jõuda. Ta oli ka ise oma teoste kirjastaja, mis on väga ebatavaline Eestis, nii et tal oli kindlasti visioon, mida ta tahab saavutada," rääkis Kivi, kes tegi Afanasjeviga kaks intervjuud.

"Ma arvan, et see on äärmiselt positiivne, kui inimene teab, kuhu ta tahab jõuda. Ma mäletan, et tal oli visioon sellest, et edu on saavutatud siis, kui su teosed on müügil rahvusvahelistes lennujaamades. Tegelikult ta võib sinna veel jõuda," lisas ta, viidates, et Afanasjevi teost "Serafima ja Bogdan" on juba mitmesse keelde tõlgitud.

Kivi tõdes ka, et Afanasjev oli väga hea intervjueeritav, kes oli alati nõus oma huvitavaid mõtteid jagama. Intervjuude käigus räägiti keerulisematest teemadestki, sh ka surmast.

"Ta rääkis surmast, kasutades väljendit hinge tume öö. Sellega on tegelikult kõik kokku puutunud, eelkõige, ma arvan, just loojanatuurid. Ta ütles, et alati on tulnud midagi head pärast seda, kui on olnud väga raske aeg. Ja kui ei ole tulnud midagi head, siis on tulnud midagi huvitavat," ütles Kivi.