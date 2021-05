Kristi Kongi uuest näitusest: värv kõneleb emotsioonide või sündmuste eest

Reedest on Tartus Kogo galeriis avatud Kristi Kongi uus isikunäitus "Sädelev täht Magenta". Lõuenditelt galeriiruumi laienev maaliinstallatsioon kõneleb kohatajust ja märkamistest, kus keskne roll on värvidel.

Kogo galerii seintel on Kristi Kongi eelmise aasta jooksul tekkinud märkamised. Neis mälestustes on peategelane värv.

"Värv on kas tunnete või emotsioonide või sündmuste eest kõneleja. Siia maalidesse on päris palju pikitud sümboleid, mida ma varem ei ole niimoodi kasutanud. Võib-olla ongi need rohkem jutustavad ja igal maalil on kindel lugu ja koht, millest ta räägib," rääkis Kongi "Aktuaalsele kaamerale".

Kui maalidel on valgusest tekkinud värvikogemused, siis ruumi seintele on värvitud maalide varjud. Nagu ka näituse pealkiri viitab, on selle sädelev täht värv magenta.

"Kui ma asetan erinevaid värve üksteise kõrvale, olgu see siis türkiis või sinine või kollane, siis tihti magenta on see, mis nende kõigiga vastandub ja aitab välja tuua uusi külgi," selgitas Kongi. "Millegipärast kogen neid päris palju, olgu see siis taevavalgus või sillerdus kuskil."

Näituse avamisele Berliinist tulnud kunstikriitik ja kuraator Jurriaan Benschop nimetab Kongit värvide spetsialistiks. Sel nädalal kohtus Benschop Kaasaegse Kunsti Arenduskeskuse kutsel ka mitmete teiste eesti kunstnikega.

"Ma tunnetan siin maalimisega tegelemises teatud vabadust. On huvi traditsioonilise lõuendi vastu, kuid on ka huvi kasutada värve väga erineval moel. Nagu Kristi seda teeb. Eestis üldiselt on väga värske kunstiskeene ja inimestel on palju initsiatiivi, nad lihtsalt teevad," sõnas Benshop.

Kongi näitus on Aparaaditehases asuvas Kogo galeriis avatud 19.juunini.