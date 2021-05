Vaba Lava: sihtasutuse kaheks jaotamise idee vajab sisulist avamist

SA Vaba Lava leiab, et kultuuriministeeriumi plaan Vaba Lava Narva ja Tallinna üksuste kaheks eraldi sihtasutuseks jaotamine ning osaline riigistamine ei saa olla teatri rahastusprobleemide lahendamisel ainuvõimalik ja vajab sisulist avamist. Parim lahendus on SA hinnangul selline, millega ei kaota Eesti kultuur ega kaasne lisakulu riigieelarvele.

"Me ei saa nõustuda ministeeriumi väitega, mille kohaselt on Vaba Lava reorganiseerimine "ainuvõimalik variant" pikaajalise tegevustoetuse eraldamiseks eraetendusasutusele," seisab SA Vaba Lava nõukogu esimehe Allan Kaldoja saadetud kirjas kultuuriminister Anneli Otile.

"Eesti kontekstis ei tuleks seega mitte Vaba Lava poolitada ja osaliselt riigistada, vaid kaaluda selle täiendavat toetamist ning arengut, lisavõimalusena arutada ka Vaba Lava mudeli teatavate tugevuste võimalikku osalist juurutamist riigi poolt asutatud teatrites."

Kaldoja põhjendab seda Vaba Lava seitsme tegevusaasta tulemustega, mis tema sõnul tõendavad, et Vaba Lava on just oma praegusel kujul riigiteatrite kõrval väga konkurentsivõimeline ning Eesti kultuuripilti rikastav ja kõrge omatulu määraga teatriorganisatsioon.

Kirjas seisab, et kuigi kultuuriministeeriumi välja töötatud etendusasutuste seaduse uus ja tänavu jõustuv redaktsioon annab ministeeriumile võimaluse määrata erateatrile eraldi toetus ka etenduskunstide valdkonna mitmekesisuse ja etenduste piirkondliku kättesaadavuse tagamiseks, siis ei saa see toetus tulla teiste väiketeatrite arvelt.

"Samas anname endale aru, et ministeeriumi 5. mai ettepanek on esialgne ning vajab sisulist avamist," märgib kirjas Kaldoja, kelle sõnul soovib sihtasutus ministeeriumilt täpsemat kirjeldust võimaliku riikliku Narva Vaba Lava eelarvest, struktuurist, lepingulisest baasist, juhtimisest, kunstilisest juhtimisest, koostööst Vaba Lava nn ülejäänud osaga, varade saatusest jm.

"Sisuline arutelu on selle üle, kas mõistlikum on Vaba Lava jätkamine praegusel kujul, fikseerides senine erakorraline rahastus 3-aastaseks perioodiks, või ministeeriumi nägemuse elluviimine ja Vaba Lava reorganiseerimine kaheks. Parim on lahendus, mis on kasulikum publikule ja Eesti kultuurile ega too kaasa lisakulu riigieelarvele," leiab ta.

Vaba Lava loodab sel teemal kultuuriministeeriumiga läbirääkimisi pidada juuni esimeses pooles Narvas. "Alles nende läbirääkimiste tulemusel on võimalik kokku leppida edasine lahendustee, sealhulgas kohalike omavalitsuste võimalik kaasamine Narvas ja/või Tallinnas."

Sihtasutus Vaba Lava pöördus mai alguses kultuuriministeeriumi poole taotlusega saada kindla pikaajalise kokkuleppe alusel tegevustoetust, misjärel tegi ministeerium ettepaneku jaotada Vaba Lava Narva ja Tallinna üksused kaheks eraldi sihtasutuseks ja Narvat riiklikult toetada, mis aga Vaba Lavale ei meeldinud.