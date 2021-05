Kultuuriministeerium tahaks Vaba Lava pooleks lõigata

Kultuuriministeeriumi ettepanekul võiks koostöös Narva linna ja Vaba Lavaga asutada sihtasutuse, kuhu läheksid üle Narva Vaba Lava teatrikeskus ja sellega seotud lepingud.

Uude riigi asutatud sihtasutusse tuleksid üle teatrikeskuse töötajad, vajaduse korral lisatööjõud Tallinna keskusest, rahvusvaheliste koostööprojektidega võetud kohustused ning kõik Narvaga seotud juba planeeritud teatriprojektid.

Uues sihtasutuses hakkaks olema kokku kuus nõukogu liiget: kaks esindajat praegusest SA Vaba Lava nõukogust, kolm riigi määratud esindajat kultuuriministeeriumist ja rahandusministeeriumist ning üks esindaja Narva linnast. Uus sihtasutus üüriks pikaajaliselt ruumid Linda 2 hoones samadel tingimustel, mis praegu kehtivad SA-le Vaba Lava, ja samas summas ruumide väljaostuõigusega.

Sel juhul jätkuks kultuuriministeeriumi hinnangul sihtasutuse etendustegevus Narvas suuremas mahus kui praegu. Lisaks oleks riiklikult tagatud halduskulude ja personalikulude katmine kindlalt ja pikaajaliselt.

Narva teatrikeskuse asjus on riigil huvi, sest rahastatud on suures osas teatrikeskuse väljaehitamist ning tänapäevase teatri tegevuse toetamine Ida-Virumaal on regionaalse tasakaalustatuse vaatest oluline. Riigiosalusega sihtasutuse puhul on võimalik tagada kindel tegevustoetus ja palgavahendid, vastavalt kultuuritöötaja miinimumpalga kokkulepetele.

Vaba Lava Tallinna üksus võiks jääda eraldi ja taotleda tegevustoetust sarnaselt teiste eraetendusasutustega vastavalt kehtivale korrale. Kultuuriministeeriumi hinnangul ei esine Tallinnas turutõrkeid, mistõttu ei oleks õigustatud Vaba Lava Tallinna üksusele eritoetuse maksmine.

Vaba Lava esialgu kultuuriministeeriumi ettepanekust väga vaimustunud ei ole. "Ma väga põhjalikult ei ole sellega veel tutvunud. Meil on järgmisel nädalal nõukogu koosolek, kus me seekordse kirjaga tutvume, kuid esmamulje jäi selline, et seal tehakse ettepanek meie erateatrite moodustatud sihtasutus natsionaliseerida," ütles SA Vaba Lava nõukogu esimees Allan Kaldoja.

"See ettepanek on selline, et andmaks Vaba Lavale tulevikuvisiooni, me teeme Vaba Lava pooleks. Poole me natsionaliseerime ja poole paneme kinni. Organismi päästmine läbi selle pooleks lõikamise ei tundu mulle eriti mõistlik. Või peavalu ravimine läbi dekapiteerimise ei tundu mulle esmapilgul vähemalt hea," rääkis Kaldoja.

"Vaba Lava on ikkagi tervikorganism. See on kümme aastat vana asutus ja kõigi oma töötajate, publikusüsteemi, kuraatorprogrammi, partnerite ja kohustustega. Esmapilgul selline ettepanek tundub jabur. Meil ei ole 1940, kus tullakse su tallu ja öeldakse, et lehmad me võtame endale ja hobused jätame teile ja ise vaadake, kuidas saate," lisas Kaldoja.

Kaldoja märkis, et siiski ei saa ta rääkida kõigi nõukogu liikmete eest ja nõukogu arutab asja tuleval nädalal ja kujundab otsuse.

Enam kui kümme aastat tagasi üheksa väiketeatri asutatud Vaba Lava tegutseb Tallinnas Telliskivi Loomelinnakus ja Narvas. Teatril ei ole püsitruppi ja selle kuraatorid koostavad teatri programmi.