Vaba Lava teatrijuht Märt Meos: Narvas peab teater olema sõltumatu

Alates Vaba Lava Narva teatrimaja käikuminemisest on Vaba Lava sõltunud erakorralisest abist. Vaba Lava Narva sihtasutuse loomise ettepaneku tegigi kultuuriministeerium, et see olukord lahendada. Narva teatrikeskusse on riik investeerinud kolm miljonit eurot ja ühine sihtasutus linnaga aitaks tagada edaspidise kindla toe.

"Vaadates, mis selle ettepaneku sisu on, mis pikaajaliselt Narvale, Vaba Lavale, meile kõigile ühiskonnast juurde annab, on see, et Narvas väga hea etenduskunst oleks kättesaadav ja ei sõltuks nii väga neist ühekordsetest otsustest," ütles Kultuuriministeeriumi kantsler Tarvi Sits "Aktuaalsele kaamerale".

Vaba Lava aga leiab, et Tallinna ja Narva teatrimaja on võimalik pidada vaid tihedas koostöös, omandivormi muutmata, jagades inimesi ja mänguplaane. Vaba Lava juht Märt Meos näeb ohtu ka linnavõimude kaasamises teatri juhtimisse.

"Narva on natuke teistmoodi linn, kui linnavalitsuse liige on ka nõukogus. Muidugi meil on praegu väga sõbralikud suhted Narva linnapeaga, aga varem on olnud ka teistsuguseid kogemusi ja seal olla poliitilistes tõmbetuultes ja sõltuda Narva linnast me ka nagu ei soovi. Narvas peab teater olema sõltumatu, siis ta täidab oma eesmärki," rääkis Vaba Lava teatrijuht Meos.

Vaba Lava nõukogu arutab kultuuriministeeriumi ettepanekut järgmisel nädalal.