Louvre sai esimese naisjuhi muuseumi 228-aastase ajaloo jooksul

Louvre'i juhi konkurss oli tihe ja põhjalik, teatas The Guardian.

"Minu süda peksis väga tugevalt, kui kultuuriminister Roselyne Bachelot helistas mulle ja teatas, et minust saab muuseumi juht. See oli rõõmus ja emotsionaalne hetk. Ma ei unusta seda kunagi," ütles Des Cars.

Laurence des Cars on kuulsa romaanikirjaniku Guy des Carsi lapselaps. Laurence des Cars on kaasaegse kunsti toetaja ja tahab muuseumisse ligi meelitada rohkem noori inimesi.

"Louvre võib olla täiesti kaasaegne, see võib avaneda tänapäeva maailmale, rääkides meile samal ajal minevikust. Elame põnevatel, kuid keerulistel aegadel. Ma arvan, et Louvre'il on palju öelda ka noortele," ütles Des Cars.

"Des Cars lubas pikendada Louvre'i lahtioleku aegasid. Kui tahame, et noored töötavad inimesed muuseumi tuleksid, peame olema avatud päeval veidi hiljem," ütles Des Cars.

Des Cars väärtustab samas ka muuseumi traditsioone. Samuti välistas ta näiteks Mona Lisa laenamist mõnele teisele muuseumile.

"See on väga habras teos. Samuti on maailma suurimate muuseumide võlu see, kui sinna minnakse vaatama kollektsioone, mida kunagi ei liigutata," ütles Des Cars.

Prantsusmaa muuseumid taasavati eelmisel nädalal, kui valitsus otsustas leevendada koroonapiiranguid. Louvre teatas, et külastajate arv langes 2020. aastal 72 protsenti.