Ikooniloolane Orest Kormašov: ikoonil ei saa olla negatiivset energiat

Ikoonimuuseum on läbinud põhjaliku uuenduskuuri ning avas uue püsiekspositsiooni. Kultuurisaade "OP" tegi muuseumis ringkäigu ja vestles ka ikooniloolase Orest Kormašoviga, kes kinnitas, et teda tabab ikooni vaadates rahu.

"Ikoonimuuseum sai alguse kollektsioonist, on üks Eesti mees, kes kuskil 15 aastat tagasi hakkas koguma ikoone," selgitas ikoonimuuseumi juhataja Tiina Jurjeva ja selgitas, et seda kollektsionäär huvitas laiemalt kunst, kuid ta ostis moe pärast ka paar ikooni, kuna see oli tol hetkel populaarne. "Siis juhtus aga see, et ta kaotas igasuguse huvi teistsuguse kunsti vastu ja teda hakkasid paeluma ainult ikoonid ning ta hakkas neid koguma."

Algul tegi kollektsionäär mõned näitused, kuid leidis, et peaks ikkagi looma oma eramuuseumi. Viis aastat tagasi avatigi Tallinna vanalinnas ikoonimuuseum. "Ikoone on siin praegu juba 800, kui muuseum avanes, siis oli neid kollektsioonis 400," ütles Jurjeva ja mainis, et lisaks ikoonidele on kõigil muuseumi töötajatel ka suur kirg teejoomise ning samovaride vastu. "Umbes viis aastat tagasi ta alustas samovaride kogumist ning nüüd on muuseumis väljas ka kollektsioon neist."

"Meil on väga naljakas, kui inimesed tulevad uksest sisse, siis nad hakkavad kohe vabandama, et nad ei tea mitte midagi religioonist, pole üldse usklikud ega tea midagi ikoonist, aga seda ei pea üldse üldse tegema, ikoon on avatud igaühele," rõhutas ta ja mainis, et oma olemuselt on nad võib-olla kõige vanamoodsam muuseum Eestis. "Meil pole ühtki interaktiivset vidinad, meil pole ühtki reklaami ega lisainfot, vaid meil on ainult väga tihedalt ikoone."

Ikooniloolane Orest Kormašov selgitas, et ikoon on oma olemuselt ilu. "Ilu on see, mis on rõõmu allikas, seega ikooni loomise algpunkt on positiivne ehk see, milleks luuakse ikooni, on saavutada harmoonia kõiksusega," mainis ta ja lisas, et ikoonil ei saa olla negatiivset energiat. "See eristab ikooni ilmalikust kunstist."

Kormašov kinnitas, et ikooni vaadates saab ta rohkem vastuseid, küsimusi ta aga ei esitagi. "Ma ei oska palvetada, aga mul on mingi seletamatu tänutunne olemas," tõdes ta ja lisas, et vastused on võib-olla just selles vormis. "Kui ma ikooni vaatan, siis ma saan mingi rahu."

