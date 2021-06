Live Music Estonia uus juht on Ingrid Stroom

Ingrid Stroom on viimased 13 aastat Soomes resideerunud live-muusika ürituste produktsiooni- ja projektijuht. Ta on töötanud Soome WKND festivali produktsioonijuhi ja -koordinaatorina, aga osalenud ka mitmete teiste erinevate kontsertide ja festivalide korraldamises. Viimastel aastatel on Stroom töötanud vabakutselise konsultandina, nõustades festivale ja üritusekorraldajaid üle Euroopa. Tema viimase aja põhifookuseks on olnud cashless ehk sularahavaba süsteemi kasutamine suurüritustel.

"Ootan põnevusega, et saaksin peale pikka eemalolekut panustada Eesti live-muusika sektori arengusse ja aidata luua selleks vajalikke võimalusi, see sektor on teinud viimastel aastatel hüppelise arengu, mistõttu on ka äärmiselt tähtis, et alal oleks organiseeritud katusorganisatsioon, mis aitaks sellel arengul jätkuda ja tooks ala tegijaid ühise laua taha," kinnitas Stroom.

"Kui Live Music Estoniale pandi alus kaks aastat tagasi ca kümnekonna kontserdikorraldaja ja -paiga ning muusikafestivali poolt, siis praeguseks on kasvanud võrgustikku kuuluvate tegijate arv pea viis korda," kinnitas live-muusika haru senine juht Henri Roosipõld ja lisas, et see illustreerib üsna hästi, et sellise võrgustiku tekkimise järele oli vajadus. "Mul on äärmiselt hea meel, et Ingrid Stroom on valmis selle töö nüüd üle võtma, sest lisaks rahvusvahelisele kogemusele ja kontaktidele on näha, et ta suudab kuulata ka teisi,,sünteesida erinevaid vaatenurki ning vastavalt sellele tegutseda."

Music Estonia on Eesti muusikaettevõtete esindusorganisatsioon ja muusikaettevõtluse arenduskeskus, mille asutasid 2014. aastal 23 Eesti muusikaettevõtet ning millel on tänaseks 88 liiget. 2019. aastal Music Estonia alla rajatud haru Live Music Estonia eesmärgiks on olnud esindada kontserdikultuuri edendajaid ning toetada nende tegevust ja arengut.