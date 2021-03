Sander Möldri muusika on jõudnud mitmesse Jaapani telereklaami

Sander Möldri muusika kõlab muuhulgas Jaapani rõivabrändi UNIQLO AIRism kollektsiooni ja möödunud nädalal käivitunud Oculus Quest 2 uue VR peakomplekti reklaamklippides, ta on panustanud ka tuntud brändide nagu Mazda, Osaka Metro, Balmuda, Empecure ja DHC kampaaniatesse.

Sander, kuidas su muusika Jaapanisse jõudis?

Paar aastat tagasi TMW ajal sain Thea kaudu tuttavaks Seiyaga. Nad käisid mul stuudios, kuulasime mu muusikat, ajasime niisama juttu jne. Tundus, et talle läks väga korda minu Eesti pärismuusika töötluste plaat "TIKS 071", ka olin samal ajal kirjutamas balletimuusikat. Seepeale ütles ta, et midagi sarnast oleks tal ühte reklaami vaja ja sealt see kuidagi käima läks...

Mis sul hetkel käsil?

Lõpetasin Seiyaga just veel ühe koostöö Oculus Quest 2 reklaamiks. Põhitööna võib hetkel võtta muusikat balletile Louis XIV elust, mida koos Timo Steineriga Rahvusooper Estonia tellimustööna kirjutame.

Sander Möldri ja Seiya Matsumiya viis kokku aga Thea Zaitsev, kelle ettevõte Tier Music tegeleb peamiselt Eesti artistide ja loomeinimeste manageerimisega ja alates eelmisest aastast ka muusika kirjastamisega. Kirjastuse Tier Music Publishing peamine eesmärk on aidata kodumaistel autoritel luua uut loomingut nii endale kui ka teistele koostöös välisartistide ja -kirjutajatega. Lisaks tegeletakse süngiga ehk suunatakse artistide loomingut rahvusvahelistesse projektidesse.

Seiya, mis sind Sandri muusikas köitis ja koostööni viis?

Olin 2019. aastal Tallinnas TMW-l ja käisin ka Sandri stuudios, kus ta lasi mulle oma plaati "TIKS 071". Otsisin muusikat, milles oleks eriline eht-eestilik tunnetus, kuid ka kaasaegne nurk, ning see plaat lõi mind üsna pahviks. Sandri varasemad süngiprojektid näitasid, et ta tunneb läbi ja lõhki kliendiga töötamise ja reklaamitöö olemust ning sügavamale süüvides sain aimu ka tema muusika tundlikkusest ja kunstilisest poolest. Kõige olulisem on artisti ainulaadne ja eristuv "hääl".

Kui hästi sa Eesti muusikaskenega kursis oled?

Ma ei saa küll öelda, et seda liiga hästi tunnen, aga arvan, et tajun päris hästi, kes on kes ja mis on valitsev vaib. Võib-olla sellepärast, et siinne skene on võrreldes Jaapani ja USA-ga väike ning liiga paljudele sarnastele artistidele siin ruumi lihtsalt ei jagugi. Aga olgu see Sander, Mölder NOEP, Erki Pärnoja, Mick Pedaja, Maarja Nuut või veel mõned, kellega pole veel jõudnud suhelda, igal juhul tabasin end TMW kontsertidel sageli pomisemas "Ah soo, see on siis see, mida teete teie, aga mis iganes see ka on, tuleb see teil väga hästi välja."

Thea, mis projektid Tiers Musicus veel käsil on?

NOEPi ehk Andres Kõpperiga on hetkel käsil veel 4-5 kodumaist süngi projekti, mis hõlmavad nii uue muusika loomist kui ka olemasolevate lugude kasutusõiguste hankimist. Ka Mick Pedaja on viimistlemas ühte Seiya rahvusvahelist projekti ning toimetab paari kodumaise filmi muusika kallal. Sandril on lisaks rahvusvahelistele projektidele käsil ka paar kodumaist süngi projekti ja balletimuusika kirjutamine.