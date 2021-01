Collegium Musicale esitab Flo Kasearu näitusel Sander Mölderi uudisteost

Küsimust "Kaua veel?" esitavad pidevalt lapsed, näiteks siis, kui pikk autosõit muudab nad kärsituks, sest pole teada, kuhu täpselt sõidetakse. "Kas sina tegid seda?" aga on küsimus, mis on levinud ka YouTube'i koeravideotes, kus omanikud hurjutavad oma pahandust teinud lemmikuid. Näitusel nõutakse aga küsimustega vastust kurjategijalt, kes põhjustab kannatusi kogu perele.

Flo Kasearu liikumisele ja sõnadele on muusika loonud Sander Mölder. Teoses, mis on komponeeritud kuuele häälele ja fonogrammile nutitelefonis, vahelduvad lootus ja lootusetus, dialoogi võimalus ja võimatus. Collegium Musicale lauljate esituses avaneb igal laupäeval uus kiht heliteosest, kuni see 27. märtsil esimest korda täispikana ette kantakse.

Sander Mölder on helilooja, muusikaprodutsent ja DJ, kes on tänaseks erinevates rollides ja muusikalistes koosseisudes astunud üles lavadel üle maailma, muuhulgas Londonis Royal Albert Hallis, Hispaanias Primavera festivalil ja Open'er festivalil Poolas. Viimaste koostööde hulgas on balletid "Keres" (2018) ning "Kuldne Tempel" (2020) koos Timo Steineri ning Teet Kasega, samuti loonud muusikat mitmetele sõnalavastustele, sh "Tallinnville" VAT teatris (2020) ning "Kratt" Tallinna Linnateatris (2018). Mölder on ka üks plaadifirma TIKS eestvedajatest. Praegu on valmimisel Rahvusooper Estonia tellimustööna ballett Louis XIV elust.

Collegium Musicale asutaja ja peadirigent on Endrik Üksvärav. Koori repertuaar ulatub renessansist kaasaega, keskne on eesti heliloojate looming. 2020. aastal kõlas esiettekannetena kokku kolme tunni jagu uut eesti heliloojate muusikat, sh Maria Fausti "Maarja missa", mis on pühendatud koduvägivalla all kannatanud naistele. Kolmel korral pärjatud aasta koori tiitliga (2017, 2014 ja 2011). 2018. aastal tunnustas kultuurkapital kammerkoori ja Endrik Üksväravat aastapreemiaga.

Flo Kasearu on kunstnik, kes suhestub oma loomingu kaudu vahetult erinevate ühiskondlike protsessidega. Oma teostes rakendab ta vastavalt vajadusele nii video, joonistuse, maali, installatsiooni kui ka tegevuskunsti vahendeid. Flo on tegelenud selliste aktuaalsete teemadega nagu vabadus, avalik ja privaatne ruum, majanduskriis, naiste roll ja võimalused ühiskonnas. Tema viimased näitused on olnud "Eriolukord" Kumu kunstimuuseumis (2020), "Ohustatud liigid" Tartu kunstimuuseumis (2020), "Performing the Fringe", Konsthall C-s (2020), "Wunderkammer", Läti fotograafiamuuseumis (2020).