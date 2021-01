Flo Kasearu koduvägivalla teemalisest näitusest: üritasin teemale läheneda mänguliselt ja üldfilosoofiliselt

Näituse ajendiks olid erinevate naiste lood, mida kunstnik kuulis enda emalt, kes juba kümme aastat Pärnu naiste tugikeskust juhtinud. "Mina kunstnikuna olen ka kümme aastat märkmikuga kuskil nurgas olnud ja kirjutanud oma mõtteid üles, mis minule meelde jäänud, ja sellest teinud erinevad teosed," rääkis Kasearu "Terevisioonis".

Tema eesmärk oli koduvägivallateemale läheneda tavapärasest teistsuguse nurga alt. "Ma olen otsinud selliseid kujundeid, mis oleks võimalikult abstraktsed ja annaksid võimalikult abstraktselt seda sama mõtet edasi. Seal ei ole üldse seda, et kui sa tuled, siis sa näed rusikat ja keegi nurkasurutuna," üles ta.

Näiteks on näitusel väljas närtsinud taimedega installatsioon "Vägivald kasvab vaikuses" ja mänguväljaku installatsioon "Mäng ei ole läbi enne, kui mina seda ütlen". "Pealkirjad on, ma ütleks, karmimad, aga see, kuidas see välja näeb, on ikkagi värviline, lõbus, poeetiline," nentis kunstnik. "Ma olen üritanud mänguliselt ja üldfilosoofiliselt läheneda sellele väga tõsisele teemale."