Kumu uus püsiekspositsioon heidab värske pilgu Eesti kunstiklassikale

17. veebruaril avab Kumu kunstimuuseum uue püsiekspositsiooni "Identiteedimaastikud. Eesti kunst 1700–1945", mis heidab eri teemade kaudu värske pilgu Eesti kunstiklassikale. Püsiekspositsiooni kuraatoriteks on Kumu direktor kunstiteadlane Kadi Polli ja ajaloolane Linda Kaljundi.

Kumu 15. sünnipäevaks valminud püsinäitus tutvustab siinset vanemat kunsti läbi Eesti mitmerahvuselise ajaloo, kus põimuvad baltisaksa, vene ja eesti traditsioonid. Näitusel tõusevad omaette teemadena esile baltisaksa ja eesti visuaalkultuuri seosed, piltide roll noores Eesti rahvusriigis, unistused moodsast elust, naiskunstnike pilk, vaikiva ajastu ja Teise maailmasõja kunst ning kohalike identiteedimaastike kujunemise lugu. Kõrge kunsti kõrval uuritakse harrastajate ja hariduse, tarbegraafika ja disaini mõju visuaalsele identiteediloomele.

Värskeid vaatenurki kunstiajaloole pakuvad ka kaasaegsete kunstnike sekkumised näitusel. Marge Monko teos "Blond" kommenteerib heledapäise naisekuju domineerimist 1930. aastate visuaalkultuuris. Tõnis Saadoja ja Neeme Külma võimas ruumiinstallatsioon "Puri" lähtub baltisaksa portreekunstist ja mõisakultuurist.

Püsiekspositsiooni muutuvateks osadeks on kaks projektiruumi. Ühes neist näeb Bart Pushaw kureeritud ning Jaanus Samma kujundatud näitust "Erinevuste esteetika" rassi- ja eksootikateemadel. Teises projektiruumis avatakse koos püsinäitusega režissöör Stella Saartsi lavastatud videoinstallatsioon "Virtuaalgiid. 20 kommentaari", milles Eesti kunsti teoseid ja nähtusi tutvustavad tuntud kunstiloolased ja humanitaarid, teiste seas Mart Kalm, Eero Epner, David Vseviov ja Eha Komissarov. Stella Saarts on teostanud ka uue püsinäituse mitmekeelse ja -häälse avavideo.



Sügisel suleti Kumu kunstimuuseumi vanema Eesti kunsti püsiekspositsioon "Varamu". ""Varamu" pildivalik oli muuseumiseintel püsinud viimased 15 aastat ja kujundanud suurel määral seda, milliseid töid või autoreid me oma kunstiajaloost tunneme ja tähtsaks peame. Nüüd, uue püsiekspositsiooniga, tulevad tuntud teoste kõrval tähelepanu alla ka naiskunstnike looming, kunstiharrastajad, visuaalkultuur ja teised traditsioonilist kunstiajalugu laiendavad teemad," lubas Kumu kunstimuuseumi direktor ja uue püsinäituse üks kuraatoreid Kadi Polli.

Uue püsinäituse kuraatorid on Linda Kaljundi ja Kadi Polli, ruumikujunduse tegid Raul Kalvo ja Helen Oja, näituse kujunduse Raul Kalvo ja Tõnis Saadoja.