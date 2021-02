Kumu avab filmihooaja pühendusega Alvar Aaltole

"Aalto" võitis Zagrebi disaini-, kunsti- ja arhitektuurifilmide festivalil DA2 peapreemia ja kandideerib käimasoleval Göteborgi filmifestivalil aasta parima Põhjamaade dokumentaalfilmi auhinnale. Soome kinodes kogus see koroonaviirusele vaatamata 44 404 külastust, millega hoiab film kõigi aegade populaarsemate kodumaiste dokumentaalfilmide edetabelis kaheksanda koha.

3. veebruaril kell 18 Kumu auditooriumis linastuva filmi juhatab sisse kunstiteadlane Karin Paulus. Filmil on eestikeelsed subtiitrid.

Kokku jõuab veebruaris ja märtsis vaatajate ette 13 dokfilmi. Euroopa filmiakadeemia aasta parima dokumentaalfilmi auhinnale kandideerinud filmis "Gunda" jälgib Vene tuntumaid dokumentaliste Viktor Kossakovski elu koduloomade – emise, ühe jalaga kana ja lehmade – silmade kaudu, püüdes tungida loomade tunnete salajasse maailma. Kas me ikka oleme mõelnud, mida võiks meist arvata üks tavaline siga?

"Gunda" Autor/allikas: Kaader filmist

2020. aasta parim Norra dokumentaalfilm, Katja Høgseti, Margreth Olini ja Espen Wallini "Autoportree" ("Selvportrett") on anorektikust tüdruku kurbilus testament, mis võtab kokku tema pika võitluse piinava haigusega. Oma hääbumise jäädvustas Lene Marie Fossen väga erilistel fotodel, mida on nüüdseks eksponeeritud mitmel pool maailmas.

Suurlinna Istanbuli elu hulkuvate koerte vaatevinklist näitab USA dokumentalisti Elizabeth Lo film "Hulkurid" ("Stray"), mis on linastunud ka paljudel filmifestivalidel.

Tavameditsiini piirialasid kompab Belgia dokumentalisti Bruno Tracqi film "Minu hääl on sinuga" ("Ma voix t'accompagnera"), viies haiglasse, kus kirurgilise operatsiooni valutustamiseks kasutatakse narkoosi asemel hüpnoosi.

Legendaarsele filmilavastajale Stanley Kubrickule ei meeldinud rääkida oma filmidest – harva, kui ta mõne intervjuu andis. Prantsuse filmikriitik Michel Ciment oli väheseid, keda Kubrick usaldas. 12 aasta jooksul lindistas ta tundide kaupa režissööri juttu, millel põhinebki Prantsuse dokumentalisti Grégory Monro film "Kubrick Kubrickust" ("Kubrick by Kubrick").

"Kubrick Kubrickust" Autor/allikas: Kaader filmist

Marina Abramovicist on tehtud hulk filme, kaasmaalasest Serbia režissööri Boris Miljkovici "Kojutulek. Marina Abramović ja tema lapsed" (Homecoming, Marina Abramovic and Her Children) paistab silma ülevaatlikkuse ja põhjalikkusega: Abramovic räägib siin oma lapsepõlvest, kujunemisest, inspiratsioonist, üksindusest ja paljust muust, taustaks kunstniku retrospektiivnäituse avamine sünnilinnas Belgradis.

Videokunsti pioneerid Steina ja Woody Vasulka toob unustuse hõlmast välja Islandi režissööri Hrafnhildur Gunnarsdóttiri film "Vasulka efekt" ("The Vasulka Effect"). 1937. aastal Chicagos asutatud disainikooli The New Bauhaus loojast Laszlo Moholy-Nagyst räägib USA režissööri Alysa Nahmiase film "The New Bauhaus. Moholy-Nagy elu ja loomepärand" ("The New Bauhaus: The Life and Legacy of Moholy-Nagy").

Itaalia väikelinn Ivrea kuulub 2018. aastast UNESCO maailmapärandi nimekirja kui 20. sajandi innovaatilise tööstuslinna näide, mille aluseks on Olivetti suurejooneline visioon. Itaalia dokumentalisti Davide Maffei film "Olivetti tulevikulootused" ("Prospettiva Olivetti") annab ülevaate Olivetti tellimusel valminud tööstusarhitektuurist, mida võib leida üle terve maailma.

Kellele kuulub pärast autori surma tema looming ning kuidas seda säilitada, kaitsta ja avalikuks teha? Oma filmis "Ettepanek" ("The Proposal") võitleb USA kunstnik Jill Magid selle eest, et avataks juurdepääs maailmakuulsa Mehhiko arhitekti Luis Barragani (1902–1988) arhiivile, mis asub Šveitsis.

"Tokyot avastades" Autor/allikas: Kaader filmist

Arhitektuuriteemat jätkab Prantsuse režissööride Louise Lemoine´i ja Ila Beka film "Tokyot avastades" ("Tokyo Ride"), milles Jaapani tuntumaid arhitekte Ryue Nishizawa sõidab mööda Tokyot ja räägib autorooli taga oma suhtest selle linnaga, teda enim mõjutanud paikadest, inimestest ja hoonetest.

Näha saab ka Maris Kerge pooletunnist filmi "Aulo Padar. Joonestatud maailmad", mis annab ülevaate nõukogude aja ühe viljakama sisearhitekti loomingust, kuhu kuuluvad näiteks Linda kolhoosi peahoone Kobelas, Rapla KEKi peahoone, valuutapood Turist ja Sakala keskus. Film saadab Eesti arhitektuurimuuseumis avatud näitust "Sisearhitekt Aulo Padar. Märgilised interjöörid", millega tähistatakse arhitekti 80. sünnipäeva.

Kolm filmi – "Kojutulek. Marina Abramović ja tema lapsed", "Autoportree" ja "Tokyot avastades" – jõuavad ekraanile kaks korda. Sissepääs seanssidele on tasuta ja seanssidele eelnevad ekspertide sissejuhatused.

Koroonaviiruse tõttu kehtestatud piirangute tõttu lubatakse igale seansile ainult pool saalitäit vaatajaid ehk maksimaalselt 122 inimest. Enne saali sisenemist tuleb ennast registreerida, mask on kohustuslik.