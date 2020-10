Marianna Kaat: Ülo Sooster vääriks palju rohkem tähelepanu

21. oktoobril esilinastub Kumu kunstimuuseumis dokumentaalfilm Eesti modernistlikust kunstnikust Ülo Soosterist. Leedu lavastaja Lilija Vjugina dokumentaal on esimene film, mis uurib põhjalikumalt 1924. aastal Hiiumaal sündinud Eesti legendaarse kunstniku elu.

Film "Ülo Sooster. Mees, kes kuivatas rätikut tuule käes" on kui rännak, mille teeb läbi kunstniku poeg Tenno, kes emigreerus ema Lidiaga 1990. aastate alguses Iisraeli. Filmivõtted toimusid neljas riigis: Venemaal, kus kunstnik töötas, Eestis, kus ta sündis ja kuhu on maetud tema põrm, Kasahstanis, kus ta oli vangilaagris, ja Iisraelis, kus elab praegu tema pere.

Produtsent Marianna Kaat selgitas, et Lilija Vjugina on aastaid töötanud Vene telekanalites ja teinud palju filme Vene kunstnikest. "Tal on aastatega kogunenud suur arhiiv ja ta tundis hästi Soosteri abikaasat ja poega, kes osaleb ka filmis, seega selle filmini jõudmine oli loomulik tee," ütles ta.

"Ma arvan, et Ülo Sooster väärib palju rohkem tähelepanu, minu arust ta on üks fantastilisemad kunstnikke, kes on umbes nagu Georg Ots, kui piirid oleksid lahti olnud, võinuks temast saada maailmanimi," tõdes ta.