Galerii. Kumus esilinastus dokumentaal Ülo Soosterist

Vjugina film räägib eesti esimeseks sürrealistiks nimetatud Ülo Soosterist, keda ei võtnud omaks ei kodumaa ega ka kauge Venemaa, kuhu ta olude sunnil oma eluteel sattus.

Film on üles võetud neljas riigis: Venemaal, kus kunstnik töötas, Eestis, kus ta sündis ja kuhu on maetud tema põrm, Kasahstanis, kus ta oli vangilaagris, ja Iisraelis, kus elab praegu tema pere. Film on omamoodi rännak ajas ja ruumis, mille teeb läbi kunstniku poeg Tenno Sooster.

Lilija Vjugina on lõpetanud üleliidulise riikliku kinematograafia instituudi (VGiK), alates 1992. aastast töötanud Vene televisioonis, kus on pidanud nii toimetaja, telesaadete autori ja tootjana ametit kui ka tegutsenud dokumentaalfilmide stsenaristi, režissööri ja produtsendina. Vjugina on Artjom Boroviki auhinna neljakordne laureaat, TEFI kahekordne laureaat, dokumentaalfilmifestivalide auhindade mitmekordne laureaat ning Venemaa ajakirjanike liidu ja Venemaa kinematograafialiidu liige.

Film linastub kinodes Artis, Sõprus, Tartu Elektriteater, Saaremaal kinos Thule ja Hiiumaa kinos. Film jõuab peatselt ka Pärnu, Viljandi ja Jõhvi publikuni.