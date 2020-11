Ülo Soosteri joonistused läksid oksjonile

Oksjon pakub valikut teoseid Ülo Soosteri vabakäelisi ning tollases ajas kunstiuuenduslikku vormi kandvaid joonistusi, mis pärinevad tema kunstnikust sõbra Lembit Saartsi kogust.

Soosteri kümneid tuhandeid maksvate kompositsioonide kõrval on vähem tähelepanu osutatud tema eskiisidele ja kavanditele.

"Need ehtpicassolikust hoost kantud tušijoonistused on kerged ja üldistavad ning kui emotsionaalsed tõendid tolle aja vaimsusest ja kunstnike omavahelisest suhtluskeelest, kus joonistus on kõnekam kui sõnad või selgitused," seisab Haus galerii saatesõnas.

Teoseid saab originaalis näha Haus galeriis.