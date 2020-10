Kumu toob näitusesaali CERNi osakestefüüsikast inspireeritud kunsti

Alates 30. oktoobrist näeb Kumus kaasaegse kunsti näitust "Murtud sümmeetriad", mille teosed on sündinud otse kunsti ja teaduse kokkupuutepunktis.

Näitusel osalevad kunstnikud on saanud inspiratsiooni reaalteadustest ning teosed on sündinud Euroopa Tuumauuringute Keskuse CERNi kunstiresidentuuri raames. Näitusel "Murtud sümmeetriad" on teoseid Taiwani, Lõuna-Korea, Ühendkuningriigi, Taani, USA ja Mehhiko kunstnikelt.

Inspiratsiooni teoste loomiseks on kunstnikud saanud CERNi juurde loodud kunstiresidentuurist, mille raames suheldi teadlastega ning tutvuti CERNi töö ja osakestefüüsika valdkonnaga. "Murrangud teaduses on sageli peegeldunud kunstis, käesolev väljapanek toob vaataja ette kunstnike tõlgendused osakestefüüsika keerulisest ja intrigeerivast valdkonnast," ütles näituse koordinaator Kati Ilves.

"Avatav näitus on mõtteline jätk kunsti ja tehnoloogia suhteid valgustavate näituste reas, nüüd, kui Eesti on CERNi liige, soovib Kumu pöörata tähelepanu ka võimalusele tegeleda kunsti ja teaduse uusimate saavutuste ühendamisega selles residentuuris," kirjeldas Kumu direktor Kadi Polli.

Euroopa Tuumauuringute Keskus on rahvusvaheline teadusorganisatsioon, mille liikmeks sai käesoleval aastal ka Eesti. Peamiselt osakestekiirendi ja -füüsika kaudu tuntud asutuses tegutseb ka edukas kunstiresidentuur Art at CERN, mis võimaldab teadust ja kunsti siduvatel loojatel viibida teaduse sünni juures.

Näitusel osalevad kunstnikud Julieta Aranda, Alan Bogana, Diann Bauer, James Bridle, hrm199, Yunchul Kim, Mariele Neudecker, Lea Porsager, Semiconductor, Suzanne Treister ja Yu-Chen Wang. Kuraatorid Monica Bello ja Jose-Carlos Mariategui.

Näitus on Kumu 5. korrusel avatud 21. veebruarini 2021.