Galerii: Tallinna Kunstihoone taasavas uksed Flo Kasearu isikunäitusega

Koduvägivallast rääkivate lugude illustreerimiseks kasutatakse tihti süngeid mustvalgeid kujundeid nagu rusikas mehekäsi ja udutatud näoga nurkasurutud naine. Kunstihoone saalidest vaatavad aga vastu tööd, mis üllatavad pigem humoorikuse, soojuse ja värvidega. Näiteks installatsioon nimega "Vägivald kasvab vaikuses" koosneb sadadest hüljatud potitaimedest.

"Potitaim on miski, mis on kodus nelja seina vahel – ta vajab inimese hoolitsust, seda võib ka üle kasta, üle hoolitseda, ala hoolitseda. See on samasugune hoolitsemise tähelepanu kujund, mida me samamoodi oma ligimestele peaksime andma," rääkis kunstnik Flo Kasearu "Aktuaalsele kaamerale".

"Mina arvan et see näitus võiks olla kõige paremas mõttes märkamise õpetus. Lisaks väga mängulistele kujunditele on siin ka praktilisi abivahendeid. Näiteks, mida teeb üks tugigrupp, mis on varjupaiga kontaktinfo, millised tegevused lähevad lisaks füüsilisele vägivallale vägivalla alla," sõnas Kunstihoone kuraator Siim Preiman.

"Ma ei taha siin rääkida nendest naistest, kes on välja tulnud kui ohvird, vaid nemad on ellujääjad. Ka need mõned taimed on ellujääjad ja kõigi kiuste nad jäävad ellu siin selles olukorra," sõnas Kasearu.

"See on väga luuleline näitus ka, ma ei dokumenteeri siin ainult naiste lugusid –neid on siin ka kohtupaberite lugemise vormis, aga just inimpsühholoogiat läbi erinevate tundlike kujundite, seda ma olen otsinud ja tahan ka edasi anda," lisas kunstnik.

Näitust saadab haridusprogramm "Suurused ja suhted", mida on võimalik korraldada nii näitusesaalis kui ka virtuaalnäituste platvormil Zoom'i vahendusel. Täpsem info on üleval Kunstihoone kodulehel.