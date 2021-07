Mare Tralla isikunäitus "Enne ja pärast" käsitleb väärkohtlemist ja traumat

"Enne ja pärast" on ruumiline installatsioon kuuldemängu, video, fotode ja joonistustega. Näitus viib publiku rännakule kunstniku traumaatilisse lapsepõlve tõstatades küsimusi väärkohtlemisest ja traumast.

Kui me vaatame lapsepõlvefotosid oma perest või sõpradest, siis me ei mõtle sellele, et need võivad kujutada kedagi kas enne või pärast seksuaalse vägivalla kogemust. Näod võivad olla naeratavad, sünged, kurvad, ükskõiksed, kissitavad, vihased, uhked. Ainult siis, kui me teame, et selline sündmus on aset leidnud, hakkame otsima märke, mis võiksid sellest kogemusest rääkida, võib-olla me küsime: mida sa tunned, kui sa sellele mõtled?

Et neid jälgi nähtavaks, kuuldavaks, aimatavaks teha, loob Mare Tralla audiovisuaalse keskkonna, mis peegeldab tema lapsepõlve ning sellega seotud traumaatilisi kogemusi. Tabud ja hirmud, mis on selliste kogemustega seotud, muudavad nendest rääkimise pea võimatuks. See projekt on autori jaoks üle 20 aastase mõtteprotsessi tulemus.

"Enne ja pärast" on ruum, kus suhted ja proportsioonid on muutunud ning kus märkamatutest detailidest on saanud kõige olulisemad tähenduste kandjad. Ruumis ringi liikudes on külastajatel võimalus kuulata kuuldemängu, mis põhineb erinevatel vestlustel, mida kunstnik aastate jooksul on oma kogemusest rääkides pidanud sõprade, pere liikmete ja terapeutidega.

Näitust korraldab Avangard Galerii MTÜ. Näitus toimub Pärnu Kunstisuve festivali ühe osana ning Pärnu Kunstinädala ühendprogrammina. 18. juulil toimub Pärnu Kunstinädala raames kell 13:00 ekskursioon näitusel. Kohal on ka kunstnik ise ja tutvustab väljapanekut.

Näitus on avatud teisipäevast pühapäevani kella 15:00-19:00 endises Pärnu vanglas (Sillutise 1).