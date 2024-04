Pildid: Mare Tralla ja Pam Skelton avasid Vabaduse galeriis ühisnäituse

Näituse pealkiri on laen külma sõja aegsest ohutusmeetmest, millega üritati läänes end võimaliku tuumaplahvatuse tagajärgede eest kaitsta.

Näitus "Kummardu ja kata"" koosneb Pam Skeltoni installatsioonist "Ukraine Suite" ("Ukraina süit", 1996–2022) ja Mare Tralla interaktiivsest installatsioonist "The Orange Box" ("Oranž karp", 2022). Mõlemat teost näidati esimest 2022. aastal Edinburghis The Out of the Blue Drill Hallis'is Iliyana Nedkova kureeritud grupinäitusel "Consequences. Art and Activism in the Nuclear Age" – see oli rahust, inimestest ja planeedist kõneleva kaheaastase projekti kulminatsioon, fookusega kahel ohul: tuumarelvadel ja kliimakatastroofil.

Kunstnikud Pam Skelton ja Mare Tralla on teinud koostööd 1990. aastatest saadik. Neid ühendab feministlik lähenemine mälule ja ajaloole. Ometi on nende suhestumine ajalooga erinev. Tralla lähtub sageli isiklikust mälust ja kogemustest. Pam Skeltoni praktika seevastu on uurimispõhine. Mõlemad kunstnikud ühendavad oma praktikas ajaloo praeguste poliitiliste ja sotsiaalsete probleemidega.

1998. aastal kureerisid Skelton ja Tralla ühiselt näituse "Private views. Taas/avastatud ruum eesti ja briti kaasaegses kunstis", mis leidis esmakordselt aset Eesti Kunstimuuseumi Rotermanni soolalao näitusesaalis. Hiljem liikus näitus edasi Ungarisse ning Women's Art Library in Londoni alt anti välja ka Angela Dimitrakaki, Pam Skeltoni ja Mare Tralla koostatud esseekogumik (2000).

Näitus jääb külastajatele avatuks 22. maini.