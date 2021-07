Klaaspärlimängul kõlab Sander Mölderi "Elust välja lõigatud" täispikk esiettekanne

Sander Mölderi "Elust välja lõigatud" on pühendatud kunstnik Flo Kasearu tegevusele võitluses naistevastase vägivallaga ja kõigile naistele, kes koduvägivallaga on kokku puutunud.

Kooriteos on osaliselt kõlanud Flo Kasearu näitusel "Elust välja lõigatud", mis oli avatud Tallinna Kunstihoones tänavu kevadel, kuid pandeemia tõttu jäi ära teose täispikk esiettekanne. Teoses, mis on komponeeritud koorile ja fonogrammile nutitelefonis, vahelduvad lootus ja lootusetus, dialoogi võimalus ja võimatus. Teose tellis kammerkoor Collegium Musicale.

Sander Mölder on helilooja, muusikaprodutsent ja DJ, kes on tänaseks erinevates rollides ja muusikalistes koosseisudes astunud üles paljudel lavadel üle maailma, muuhulgas Londonis Royal Albert Hallis, Hispaanias Primavera festivalil ja Open'er festivalil Poolas. Viimaste koostööde hulgas on balletid "Keres" (2018) ning "Kuldne Tempel" (2020) koos Timo Steineri ning Teet Kasega, samuti loonud muusikat mitmetele sõnalavastustele, sh "Tallinnville" VAT teatris (2020) ning "Kratt" Tallinna Linnateatris (2018). Mölder on ka üks plaadifirma TIKS eestvedajatest. Valmimisel on Rahvusooper Estonia tellimustööna ballett Louis XIV elust.

Kammerkoor Collegium Musicale tegutseb professionaalsetel alustel ja on olnud Eesti muusikalise eliidi hulgas sellest ajast, kui dirigent Endrik Üksvärav 2010. aastal koori lõi. Koori repertuaar varieerub renessansitoonidest nüüdismuusikani, keskendudes eesti heliloojatele. Collegium Musicale annab aastas keskmiselt 40 kontserti ja on läbi aastate olnud aktiivne uue eesti heliloomingu tellija ja esitaja. 2020. aasta esiettekannete kontole jäi rohkem kui kolme tunni jagu uut eesti koorimuusikat. Koor on pälvinud rahvusvahelist tuntust ja tunnustust, esinetud on mainekatel rahvusvahelistel festivalidel.

2017. aastal võitis Collegium Musicale rahvusvahelisel EBU / Euroradio konkursil Let the People Sing Sing Grand Prix ning Eesti Kooriühing on koori kolmel korral nimetanud Aasta kooriks. Eesti Kultuurikapitali Helikunsti Sihtkapital tunnustas kammerkoori Collegium Musicale ja dirigent Endrik Üksväravat 2018. aastal aastapreemiaga Eesti koorimuusika särava edendamise ning pühendunud ja kõrgetasemelise tutvustamise eest nii Eestis kui ka välismaal.