Sander Mölder: hetkel sobivad mulle pikemad muusikaprojektid

Muusik, produtsent ja helilooja Sander Mölder kinnitas "Vikerhommikus" antud intervjuus, et kuigi hetkel on tal käsil mitmesuguseid projekte, siis vähehaaval naudib ta just mahukamaid töid, mis annavad võimaluse süveneda.

Sander Mölder viibis mõnda aega Berliinis, kus kirjutas muusikat ja nautis suurlinna arhitektuuri. "Eestis ei toimunud kuigi palju üritusi, seega mõtlesin, et lähen vaatan, kuidas mujal on," ütles ta ja lisas, et tänapäeval enam väga suurt vahet ei ole, millises riigis täpselt muusikat teha. "Vahe on muidugi selles, kuhu sind esinema kutsutakse, aga teha saab igal pool, see ei oma tähtsust."

"Praegusel hetkel on Berliini muusikaskeene täiesti surnud, vaikselt nüüd hakkab midagi uuesti toimuma, aga terve aeg, kui ma seal olin, ei toimunud sisuliselt mitte ühtegi sündmust, vähemalt mitte reeglitepäraseid," tõdes ta ja mainis, et ilmselt tehti ikkagi varjatult underground pidusid ja kontserte, aga avalikult oli täielik vaikus.

Elektroonilise ja klassikalise muusikat kirjutamise juures on Sander Möldri hinnangul metoodiline erinevus. "Siin saab mitut moodi läheneda, saab lähtuda helist, aga saab ka lähtuda ka nootidest, need on mõnikord pigem mõtlemise erinevused," kinnitas ta ja lisas, et kui üldiselt on talle sobinud nende mõlemaga paralleelselt tegeleda, siis hetkel sobivad talle rohkem pikemad projektid. "Saab süveneda, proovida nii- ja naapidi ning ehk on ka tulemus sellevõrra rikkam."

"Praegu just hetkel vaikselt avaldan oma suviste poplugude EP-d, igasuguseid erinevaid asju veel tuleb, aga mingi väike siht on mahukamaid asju kirjutada," rõhutas ta ja kinnitas, et viimase paari aasta jooksul tegi ta palju koostöölugusid erinevate lauljate ja pillimeestega. "Tundus, et nüüd on õige aeg hakata neid avaldama, esimene EP ilmub 9. juulil."