Endise EKP arhiivi hoones esietendub "Mäletan / Ei mäleta"

EKP arhiivi hoone on autori sõnul kujund, et mõelda mäletamisest ja mitte mäletamisest. Aastani 1991 koguti just sellesse hoonesse regulaarselt infot EKP ja tema liikmete tegevuse kohta. Siin asus kõik see, mida EKP tahtis, et temast tulevikus mäletataks. Nüüd on EKP lähiminevik ja kõik sinna kogutu muutunud arhiivimäluks. Aga inimmälu ja arhiivimälu ei pruugi mäletada ühte ja sedasama ning nad võivad ka midagi üldse mitte mäletada.

Lavastus esitab muu hulgas küsimused, nagu mida mäletatakse, mida ei mäletata kui palju saab mäletada, kellel ja millel on õigus olla unustatud ja mida on parem mitte mäletada, kui materjali on veoautotäite kaupa. Samuti seda, kuidas mõelda lähiminevikust lõputu mälu ajastul ja millist rolli mängib lähimineviku mitte mäletamine oleviku ja tuleviku sünnis.

Laur Kaunissaare on olnud dramaturg Teater NO99-s, Kanuti Gildi SAALi-is ja Tallinna Linnateatris ning töötanud Vladislavs Nastavševsi, Ene-Liis Semperi, Tiit Ojasoo, Alissa Šnaideri, Semjon Aleksandrovski jt-ga.

Viimastel aastatel on vabakutselisena sündinud koostööd Anna Lipponeni ja Petri Tuhkaneniga Helsingi trupist Studio Total ("Dreams for Sale", 2020 ja "ICE ICE Baby", 2019), Jarmo Rehaga ("WhiteWash", 2020 ja "Oomen", 2018) ja Kristina Normaniga ("Kergem kui naine", 2019).

Dramatugina on Kaunissaare panustanud ka kaasaegse kunsti isikunäitustesse (Flo Kasearu "Ohustatud liigid", 2020 ja Sigrid Viiri "Võltspuhkaja", 2019). Ta lõpetas 2004. aastal Lavakunstikooli lavastajana.

Etendused toimuvad 6., 8., 9., 10., 12., 13., 19., 20. ja 21. juunil aadressil Tõnismäe 16/1.