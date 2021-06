Laur Kaunissaare: "Mäletan / Ei mäleta" ei ürita olla ajalooõpik või kohut mõista

Lavastaja Laur Kaunissaare ütles lavastuse "Mäletan / Ei mäleta" kohta, et lavastuses ei proovita leida süüdlast, vaid uurida, kuidas me mäletame, mida mäletame ning kellel on õigus mitte mäletada.

Mäletamise ja mitte mäletamise idee tuli Kaunissaarele isiklikust elust. "Olen ka enda elus täheldanud faase, kus eriti lähiminevik muutub vähe uduseks ja olen mõelnud, kas see tuleb info üleküllusest ja üritad järje pidada. Tundus, et selles võiks olla mingi kunstiline kujund," rääkis Kaunissaare "Vikerhommikus".

"See mõte oli alguses eraldiseisvalt, ta ei olnud ajalooteemaga seotud. Laagerdasin seda mõtet ja mingil hetkel leidsin kinnisvaraportfellis sobrades hoone Tõnimäel, Tõnismägi 16, mis näeb väljast välja nagu garaažiboks ja tegelikult asus seal Kommunistliku Partei arhiiv," meenutas ta.

"Tajusin, et siin jooksevad mingid teemad kokku - konkreetselt Kommunistliku Partei materjal ning pikem mõte teha midagi mäletamisest ja mitte mäletamisest ja nii ta hakkas minema."

Kaunissaare selgitas, et lavastus ei ürita olla ajalooõpik või kohut mõista. "Lavastusega sai püütud minna natuke abstraktsemale tasandile, mitte uurida, kes on kommar, kes ei ole, kes on süüdi ja keda viskame. Pigem, kuidas me üldse mäletame, mida mäletame, kellel on õigus mitte mäletada," rääkis lavastaja.

"Lõpuks taandub kõik küsimusele, et see, mida ja kuidas mineviku kohta teame, on läbi inimmälu. Inimesed isiklikult mäletavad nii palju, kui nad tahavad või suudavad mäletada. Teisalt on arhiivid ja mäletamisevahendid, mis tänapäeval on meeletult arenenud. Ühelt poolt tundub, et kõik, mis talletatud, on objektiivne ja kindlam, kui see, mida inimesed mäletavad, aga teisalt on ka need valikulised. Kommunistlik Partei valis ise sinna seda, mida tahtis, et mäletatakse."