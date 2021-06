Tõnu Kaljuste: Eri Klas oli minu jaoks väga oluline, kui olin üliõpilane

Kaljuste sõnul oli Eri Klas tema jaoks väga oluline, kui ta oli üliõpilane. "Ta viis mind kokku Moskva helilooja Alfred Schnittkega, kui nad Moskvas ei saanud lindistada ühte reekviemi, mille Schnittke valmistas," meenutas Kaljuste "Terevisioonis". "Siis ta küsis Eri Klasi käest, kas tal on mõni hull noor inimene, kes ei karda seda lindistada ja kas Tallinnas oleks see võimalik. Nii me siis Tallinnas Estonia kontserdisaalis kahel ööl lindistasime."

Kaljuste on hetkel nii Tallinna filharmoonia kui Tallinna kammerorkestri kunstiline juht, lisaks asutas ta 1981. aastal ka Tallinna kammerkoori.

Kaljuste tõdes, et tema jaoks on nii kammerkoor kui kammerorkester olulised. "See repertuaar, mida valdan, armastan ja teha tahan, on kammerorkestrile ja kammerkoorile. Ja muidugi on need eraldi suurepärased kollektiivid, aga koos on eriline energia."

"Alguses polnud me kõrgprofessionaalsed lauljad, me harjutasime end selleks läbi repertuaari ja läbi oma näo," meenutas Kaljuste kammerkoori algusaegu. "Olime keskendunud Veljo Tormise muusika ettekandele, siis vahepeal laulsime palju Bachi, siis aga Pärti. Oleme võtnud nii, et üks helilooja ja korralikult."

Kaljuste ütles, et neid heliloojaid, kelle muusika teda kõnetab ja mida ta hea meelega esitab, on Eestis väga palju. "Mulle meeldivad vokaalmuusikas need teosed, mis on eesti keeles, sest ma tunnen selle keele poeesia sügavusi ja viimseid nüansse," selgitas Kaljuste. "Seda on võimalik teistes keeltes omandada, aga kõige ausam oled oma emakeeles ja sellepärast on hea meel, et nüüd on väike tööperiood, kui saab seda viljeleda, sest palju on töötatud ka välismaal."