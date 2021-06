Galerii. Neoeksprepost uurib näitusel "Checking the Miracle" inimese suhet keskkonnaga

Laupäeval avas Solaris Galerii kunstirühmituse Neoeksprepost näitus "Checking the Miracle", kus oma värskemaid teoseid esitlevad Andro Kööp, Johann Kööp ja Urmas Puhkan, autorite sõnul tegeleb antud näituse looming kokkuvõtvalt inimese suhtega teda ümbritseva keskkonnaga.

"Näitus käsitleb meie hingemaailma ja netikeskkondade kokkupõrget ning seda, kuidas see meie maailmatunnetust mõjutab. Kohtuvad aus, avatud ja haavatav pärismaalim ning mõistmatu eesmärgiga, elu imiteeriv tehismaailm, selgitas kunstnik ja näituse idee autor Andro Kööp.

"Olemise imelisuse äratundmine ei saa olla otsuse küsimus. Ime ei lase ennast tuvastada. See on sisemaailma seisund, mis juhatab meid ime tundmiseni. Abstraktne kunst, nagu muusikagi, on võti vaataja enda sisemaailma, otsetee iseendasse."

Näitus jääb Solaris Galeriis jääb avatuks kuni 4. juulini 2021.