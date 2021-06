Näitus "Metshaldja lood" portreerib nelja kunstniku eneseloomist

Tartu Aparaaditehase avatakse teisipäeval Birgot Kivinurme, Gerli Mõttuse, Kert Mõttuse ja Maari Soekovi näitus "Metshaldja lood", mis on kooslus tekstidest, fotodest, maalidest ja muusikast ning inspireeritud autorite vaimsetest otsingutest ja eneseloomise kogemustest.

"Metshaldja lood" on püüdlus mõtestada ning kujutada inimeksistentsi erinevaid kihte ja tahke ühe metshaldja maiste õppetundidena. Igal näitusekülastajal on võimalus neis universaalsetes kirjeldustes, tõdemustes ja taipamistes tunda ära iseennast ja oma kohta siin maailmas.

"Omal moel on see ka armastav protest kehade häbenemise ja häbistamise vastu," ütles üks autoreid Birgot Kivinurm. "Samal ajal ei ole keha või alastus kui selline meie jaoks protestivahend, vaid inimese olemasolemise väljendus, justkui looduslik luba olla olemas - vabana. Kuivõrd aga on meie ühiskonnas võimalust selle vabadusega turvaliselt kohtuda?"

Töödel kujutatakse Rõõta, metsajumalanna tütart, kes on sündinud Eesti metsadesse, et kaitsta siinset loodust ja kõike elavat, eelkõige inimesi. "Selleks peab ta aga esmalt inimeseks olemist mõistma, nii tema kehalist kui psüühilist olemust. Ta vaatab, kogeb ja õpib, kuidas inimene iseenda ja ümbritsevaga suhestub ning jätab selle põhjal maha sõnu, pilte ja helisid, mis võiks igat metsa avarustesse eksijat soovi korral jälle rajale tagasi ja edasi juhatada," selgitasid autorid.

Aktifotodega on autorid tahtnud edasi anda Metshaldja kehalist kogemust, maalid on mõeldud rõhutama muinasjutulisust. Tekstid annavad edasi Metshaldja vaimset sõnumit ning muusika kannab endas Metshaldja hingelist kogemust.

"Metshaldja lood" näitab inimeseks olemise universaalseid katsumusi, dilemmasid ja õppetunde. Näitusel on soovitud näidata eestlase sümbioosi looduse ja tema rütmidega, eriti aga metsaga, seetõttu on fotod tehtud erinevatel aastaaegadel erinevates Eestimaa metsades.

Näitus "Forest Fairy Tale" ehk "Metshaldja lood" on avatud kuni 29. juulini Aparaaditehase Armastuse saalis.