Aw Stuff: jätame alati võimaluse solvumiseks

Kui alguses tegutses Pikkatiga Aw Stuffis kunstnik Liisa Kuursmägi, siis alates 2019. aastast kuulub Kruusmäe asemel Aw Stuffi ridadesse Maari Soekov. "Ma polnud sellist asja varem teinud, aga Janno hästi muhe koostööpartner. Kõik on hästi sujuv olnud," sõnas Soekov.

Kõigepealt sünnib Aw Stuffi teostele tekst, millele seejärel Soekov pildi loob. "Me oleme ikka paar korda niimoodi ka tööd teinud, et oleme samas ruumis, aga üldiselt on meie suhtlus hästi veebipõhine," märkis Soekov.

Pikkat nentis, et esialgu polnud tema taotlus nalja teha. "Aga mingil hetkel sain aru, et seda eeldatakse. Siis pidi natukene mõtlema, et äkki võiks naljakas olla," sõnas Pikkat.

"Jannol päris peen huumor. Me ei tee kunagi kellegi konkreetse üle nalja. See on selline hästi üldine, aga tabab mingit universaalset inimkogemust," märkis Soekov. "Aga me jätame alati võimaluse solvumiseks," lisas Pikkat.