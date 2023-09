Heidy Purga eelarvekärbetest: eesmärk on valdkonda mitte raputada

Enda viimase aja kultuurielamustest tõi kultuuriminister välja Saueaugu teatritalu lavastuse "Kotka tee taeva all" ja Von Krahli "Giselle'i". "Kuid ka muusikafestivalidel olen käinud, alates Järvide festivalist Pärnus ja Viljandi Folgist, kus ma ka ise sain üles astuda," sõnas Purga.

Kultuuri eelarvekärbete osas sõnas minister, et intervjuu hetkeks polnud valitsus veel kärpekavasid kinnitanud, kuid lisas, et vaatas oma meeskonnaga ministeeriumi sees enda tegevuskulud üle. "Eesmärk oli valdkonda mitte väga raputada. Isegi kui võtad raha ära vähe, puudutab see kedagi ja see on alati valus otsus," sõnas ta.

Küsimuse peale, kuidas võiks toimuda teisest rahvusest ja rassist inimeste lõimimine meie kultuuri, vastas Purga, et tegu peaks olema kahesuunalise protsessiga ja seda võiks teha läbi kultuuriliste sündmuste: kontsertide, festivalide, kohtade, kus pakutakse neile universaalset keelt. "See on olnud kõige orgaanilisem viis selleks," sõnas ta.

ERR-i telekompleksi osas rääkis Purga, et Riigikogu kultuurikomisjoniga protsess käib, kus kultuurkapital ja kultuurikomisjon on omavahelises aktiivses dialoogis. "Soov vastav eelnõu koos muudatustega üle anda on esimesel Riigikogu istungi päeval," kinnitas ta.

Oma DJ-karjääri osas tunnistas Purga, et viimasel ajal on ta mänginud harva, kuid avaldas, et Novembris astub ta üles Ukraina abistamiseks korraldatud heategevuslikul üritusel "Rave for Ukraine", mis toimub kuulsas Londoni Fabric klubis.