Owe Petersell "OP-i" uuest hooajast: liigume võimalikult palju ka Eestis ja maailmas ringi

7. septembril on ETV ekraanil tagasi kultuurisaade "OP". Saatejuht Owe Petersell kinnitas, et püüavad ka uuel hooajal tutvustada uusi ja noori tegijaid, aga ei unusta ka neid, kes oma väärika koha kultuurimaastikul juba kindlustanud.

Mida algavalt "OP"-i hooajalt oodata võib?

Loomulikult hästi palju kultuuri ja püüame edasi anda võimalikult mitmekesise pildi: tutvustame uusi ja noori tegijaid, aga ei unusta ka neid, kes oma väärika koha kultuurimaastikul juba kindlustanud. Juba hooaja alguses jõuavad eetrisse lood näiteks Saaremaalt, Kehrast, Berliinist – ehk et liigume nii palju kui võimalik ka Eestis ja maailmas ringi.

Kindlasti jätkame koostööd kunstnikega, kes meie saatekülalistest pildi teevad – see väike formaadi-lisa osutus äärmiselt popiks nii vaatajate kui külaliste jaoks.

Kas midagi on varasemate hooaegadega võrreldes teisiti?

Veidi värskendasime visuaali, mida järjepidev "OP"-i vaataja kindlasti märkab. Toome sel hooajal eetrisse ka inimesed, keda tavapäraselt selles saates nähtud pole. Nimelt on meil uus rubriik "Minu kultuurielamus", milles saavad sõna näiteks ärimehed, sportlased, poliitikud ja paljude teiste valdkondade inimesed.

Teisiti on ka see, et sellel hooajal on meil kolm toimetajat, keda eetris näha võib: üks Owe ja kaks Avet. Mitte, et meie saates ainult selliste nimedega inimesed eetrisse pääseks. Nimelt toob nüüd lisaks Ave Häklile vaatajateni lugusid ka Ave-Marleen Rei, kes annab saate mitmekülgsusele veel ühe perspektiivi juurde.

Milline on saate üldine suunitlus see aasta?

Ikka rahvavalgustuslik ja demokraatlik.

Ja lõppu klassika: oskate ehk välja tuua enda viimase aja suuremaid kultuurielamusi?

Minu suvi oli tohutult kultuuririkas ja sellele küsimusele võiksin vastata tunde. Toon siiski välja vaid ühe elamuse: suurepärane värvirikas näitus Tartu linnamuuseumis "Rõõm ja mure kaksikvennad. Eduard Rüga paguluses."

Muide, paljudest minu, aga ka mõlema Ave kultuurielamusest saab teada juba "OP"-i hooaja avasaates.

"OP" on ETV eetris neljapäevati kell 20.