Soomre: kellelegi kohe täna raha arvele juurde lubada ei saa

Maria-Kristiina Soomre, mida võivad vabakutselised loovisikud selle uue eelarve valguses oodata? Seni pole ju räägitud mingisugustest summadest, mis nüüd vabakutselistele läheks nende sotsiaaltagala paremaks muutmiseks või üldse nendele sotsiaaltagatiste andmiseks. Milline sõnum võiks praegu olla?

Selle eelarve raames selliseid suuri sotsiaaltagatisi puudutavaid otsuseid tõesti ei tehtud, aga koalitsioonilepingus on need eesmärgid kirjas ja nende poole liikumine käib.

Selle eelarve kontekstis tulevad ainsad leevendused ikkagi läbi eelarve eraldiste, mis otsesemalt või kaudsemalt loovisikute töö tasustamist parandavad. Siin on välja toodud lisavahendid Eesti filmide tootmiseks või siis ka autorihüvitisfondi laenutushüvitiste tõus, mis liigub otse autoritele, küll jah, sotsiaaltagatisi andmata, aga parandab sissetulekuid või võimalusi neid saada.

Nii et järgmine aasta tuleb samasugune nagu siiamaani kõik need aastad, mis seda rahulolematust tekitanud on? Kas on olnud ka juttu, millal see olukord paraneda võiks?

Vahendite juurdetulemise osas sõltub hästi palju sellest, kuhu majandus liigub. Need lahendused, mis võib-olla kohe lisavahendeid ei nõuagi, vaid eeldavad seaduste muutmist, on kohe-kohe töösse minemas.

Paljusid tulu teenivaid vabakutselisi aitaksid ilmselt näiteks kultuurkapitali stipendiumidega kaasnevate võimaluste ülevaatamine või sotsiaalmaksu arvestuse aluste muutmine. Kõigi nende ideedega me töötame edasi.

Meil on olnud väga laiapõhjaline kaasamine ja ideekorje, et [teada saada], millised lahendused kõige rohkem vabakutselisi aitaks, me töötame nüüd nendega edasi. Selles mõttes jah, kellelegi kohe täna raha arvele juurde lubada ei saa.

Loovisikute seadus on siis samamoodi väljatöötamisel. Nii et see on see esimene punkt, millest võib-olla midagi loota saab?

Selles mõttes on see ka täna oma praegustes raamides ikkagi toimiv seadus, mille alusel on võimalik ka järgmisel aastal toetusi maksta neile, kelle sissetulekud on katkenud või seda abi vajavad. Aga jah, selle põhimõtted järgmisel aastal kindlasti ei muutu.