Osa Flo Kasearu näitusest "Elust välja lõigatud" jõuab Rakverre

Flo Kasearu töö "Elust välja lõigatud" valmis koos Pärnu naiste varjupaiga elanikega. Kunstnik ja tema ema Margo Orupõld korraldasid varjupaiga naistele pikema aja jooksul mitu töötuba. Ühes töötoas tutvustas Orupõld koduvägivalla juhtumitele keskenduva Ameerika nõustaja Lundy Bancrofti raamatut "Miks ta seda teeb?" ("Why Does He Do That?"), mis kirjeldab väärkohtlevate meeste käitumismalle.

Näitusel eksponeeritakse kollaažisarja, mille loomist alustas kunstnik rühmatööna, paludes naistel valida kaks mehetüüpi ja neid kujutada. Otsekui šablooni järgi tehtud tööd järgivad Bancrofti tutvustatud lihtsaid ja skemaatilisi liigitusi.

Näitus paigaldatakse Rakveres Pika tänava väljakule, kust algab trepp Vallimäele. Näitus jääb avatuks kuni 20. augustini.