Saka mõisa omaniku sõnul pole Ida-Virumaale kultuuriüritusi lihtne tuua

Pronksskulptuur "Põlvest põlve" on sümboolne mälestusmärk 1620. aastal esmamainitud Saka mõisa erinevatele omanikele.



"Nad sümboliseerivad siin olnud kolme suuremat suguvõsa. Skulptuuril on kolm inimest ja ka kolm vappi. Kolm on üldse huvitav arv. Skulptuur on ümarplastiline ehk ta peab igast küljest vaadeldav olema ja kolme küljega on hea mängida," ütles skulptor Aivar Simson alias Simson von Seakyl.



Skulptuur "Põlvest põlve" on vähem kui kolme aasta jooksul teine Saka mõisa territooriumil avatud Aivar Simsoni kunstiteos. 2018. aastast on Sakal baltisakslaste ümberasumist meenutav mälestusmärk "Umsiedlung". Mõisa omanikule Tõnis Kaasikule on selliste teoste tellimine üks võimalus panustada Ida-Virumaa kultuurilukku.



"Meie üldine idee ongi tuua nii palju kui võimalik kultuuri Sakale, aga Ida-Virumaa tingimustes ei ole see lihtne. Me tahaksime, et siin antaks ka teatrietendusi ja kontserte, aga kahjuks on Kunda jõgi selline piir, millest naljalt üle ei tulda. Me olema pakkunud ka igasuguseid rahalisi garantiisid, kui piletid kulusid ei kata. Pikkamööda me harime seda valdkonda, kuid see on väga raske," tõdes Tõnis Kaasik.

Kaasik ostis Saka mõisa Eesti riigilt 2001. aastal. Alates 2004. aastast on mõis avatud hotellina.