Carmel Köster: klubikultuur on peegel ühiskonnale

Sõltumatu Tantsu Laval esietenduva "veenus.me" tantsulavastuse autorite Rene ja Carmel Köster sõnul on klubikultuur peegel ühiskonnale ning mida rohkem on probleeme, seda rohkem lähevad inimesed väljundit kulbidesse otsima.

Sõltumatu Tantsu Laval esietendub teist korda alternatiivmuusikal ja kaasaegne tantsulavastus "veenus.me", mille kesksed teemad on kväär- ja klubikultuur pandeemiajärgses maailmas.

"Klubikultuur on see, millega oleme seotud olnud sellest ajast, kui saime. See on teine kodu, koht, mis annab sõpruskonna ja teistsuguse pere, kellega samastud, kellega on samad huvid, muusikamaitse, soov ennast väljendada," selgitas Rene Köster klubikultuuri tagamaid Klassikaraadio saates "Delta".

Carmel Köster lisas, et klubikultuur on peegel ühiskonnale. "Mida rohkem on probleeme, seda rohkem otsivad inimesed otsivad väljundit kuskilt mujalt, mis tähendab, et klubikultuur muutub kirevamaks," rääkis ta. "Klubikultuur nõuab aktiivset osalejat. Kui klubikultuur koosneb inimestest, kes on passiivsed ja kuulavad muusikat, aga ei panusta midagi omapärast, siis võib see jääda igavaks. Mulle tundub, et Eestis see kasvab ja tekib huvitavaid artiste ja inimesi, kes liituvad ja kelle ümber tekib sumin."

Autorite sõnul on lavastust inspireerinud suuresti kaks asja. "Muusika on inspireerinud, see on tugev lüli lavastuses. Samuti ka see, kuidas visuaalselt end väljendad, kuidas riides käid. Läbi selle võid väljendada end väga värvikalt."

"Samas inspireeris ka selline üleüldine suhtlus inimeste vahel, et kuidas subkultuurid tekvad ja millised on selle sisemised eripärad, mis võivad igatpidi väljenduda," lisas Rene Köster.

"Veenus.me" on eelkõige tantsulavastus, kus võib laval näha erinevaid tantsustiile. "Meil on esitajad vogue-ballroom taustaga, siis üks on postitantsija, kusjuures üks Eesti parimatest ning ka balleti- ja kaasaegse tantsu taustaga. Me üritasime kõikidest nendest midagi erilist võttta ja sisse panna," ütles Rene Köster.