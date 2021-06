Iggy Pop annab Tallinnas kontserdi

Iggy Popi on peetud üheks olulisimaks punkmuusika ja sellele lähedaste stiilide mõjutajaks. Teda on kutsutud ka hüüdnimedega Pungi Ristiisa (the Godfather of Punk) ja Roki-Iguaan (the Rock Iguana).

1960ndate lõpus ja 1970ndate alguses oli ta protopungi-ansambli The Stooges solist. Bänd tuli pärast 70ndatel tegevuse lõpetamist 2003. aastal taas kokku, kuid 2016. aastal läksid liikmete teed taas lahku.

Iggy tuntumad laulud on "Lust for Life", "I'm Bored", "Real Wild Child", "Candy" ja "The Passenger".

Iggy Pop tegi pikalt koostööd ka David Bowiega, kes miksis The Stooges'i 1973. aastal ilmunud kolmanda stuudioalbumi "Raw Power" ja aitas hoogu anda ka Iggy soolokarjäärile 1977. aastal ilmunud albumitel "The Idiot" ja "Lust for Life", kus Iggy kirjutas ise peamiselt laulusõnad.

Kokku on Iggy The Stooges'i koosseisus välja andnud viis ning sooloartistina 19 albumit, millest seni uusim, "Free" ilmus 2019. aastal.

Nii Iggy kui ka The Stooges kuuluvad ka rock'n'roll'i kuulsuste halli. 2020. aastal pälvis Iggy ka Grammy elutööpreemia.

Iggy Pop on esinenud Tallinnas ka varem – 1994. aastal astus ta üles Rock Summeril.

Piletid järgmise aasta kontserdile tulevad müüki reedel, 18. juunil, kell 11.00.