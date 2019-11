Videos astub üles DeMarco enda videosinglist "Nobody" (mais ilmunud albumilt "Here Comes the Cowboy") tuttav Sisalikmees, kes kruiisib ülikonda riietatuna oma karusnahkse kabrioletiga mööda tipptunni liiklust oma sisalikust tüdruksõbra juurde, keda kehastab DeMarco päriselu-tüdruksõber Kiera McNally. Sisalikmeest mängib muusik Tommy Midnight, vahendab Pitchfork.