Iggy Pop avaldab septembris uue albumi, kuulajateni jõudis plaadi avasingel

Uue plaadi avasingel on jazzilik ja kaugeneb klassikalisest rockmuusikast. Iggy Pop kinnitas pressiteates, et uuel albumil laseb ta teistel artistidel enda eest rääkida, tema lihtsalt laulab neid lugusid. Möödunud aastal ilmus sarnasest koostööst Iggy Popi ja Underworldi lühialbum "Teatime Dub Encounters".

Lugude nimekiri:

01. "Free"

02. "Loves Missing"

03. "Sonali"

04. "James Bond"

05. "Dirty Sanchez"

06. "Glow In The Dark"

07. "Page"

08. "We Are The People"

09. "Do Not Go Gentle Into That Good Night"

10. "The Dawn"

Kuula plaadi avasinglit "Free":